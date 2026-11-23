Türkiye'de aslan var mı, hangi bölgelerde yaşıyor soruları, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan aslan olayının ardından yeniden gündeme geldi. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan için arama çalışmaları başlatılırken Anadolu'daki aslanların geçmişi de merak konusu oldu. Bilimsel kayıtlara göre bir dönem Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan aslanların doğal popülasyonu günümüzde bulunmuyor. Peki, Türkiye'de aslan yaşıyor mu? Anadolu aslanlarının nesli ne zaman tükendi? Türkiye'de hangi bölgelerde aslan vardı? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE ASLAN VAR MI?

Türkiye'de günümüzde doğal ortamda yaşayan, yerleşik ve üreyen yabani bir aslan popülasyonu bulunmuyor.

Ancak bu durum Türkiye'de hiç aslan olmadığı anlamına gelmiyor. Ülkemizdeki hayvanat bahçeleri ve ruhsatlı doğal yaşam tesislerinde aslanlar bulunabiliyor.

Doğada kendi kendine yaşayan aslanlarla kontrollü tesislerde bakılan aslanlar arasında önemli bir fark bulunuyor.

TÜRKİYE'DE ASLAN YAŞIYOR MU?

Türkiye'de insan gözetimi altındaki tesislerde aslanlar yaşıyor. Ancak ülkenin ormanlarında, dağlarında veya millî parklarında doğal bir yabani aslan topluluğu bulunmuyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kedigiller Uzman Grubu verilerine göre aslanlar, Türkiye'deki doğal yaşam alanlarından 19. yüzyılın sonlarına doğru tamamen kayboldu.

Günümüzde Türkiye'de bir aslanın ormanlık alanda görülmesi, bölgede doğal bir aslan popülasyonu bulunduğunu göstermiyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELERDE ASLAN YAŞARDI?

Anadolu'da geçmiş dönemlerde aslanların farklı coğrafyalarda yaşadığı bilimsel çalışmalarda yer alıyor.

Tarihî kayıtlar ve arkeolojik araştırmalar özellikle şu bölgeleri öne çıkarıyor:

Orta Anadolu: Aslanların geçmişte yaşadığı bölgeler arasında bulunuyor.

Doğu Anadolu: Dağlık ve ormanlık alanlarda aslanların yaşamış olduğuna ilişkin tarihsel bilgiler mevcut.

Güneydoğu Anadolu: Fırat ve Dicle havzaları, aslanların geçmişte görüldüğü önemli coğrafyalar arasında yer alıyor.

Ege ve Güney Anadolu: Arkeolojik buluntular ve tarihsel araştırmalar, eski dönemlerde bu bölgelerde de aslanların varlığına işaret ediyor.

Bu bölgelerin hiçbiri günümüzde doğal bir aslan popülasyonuna ev sahipliği yapmıyor.

ANADOLU ASLANLARININ NESLİ NE ZAMAN TÜKENDİ?

Anadolu'da yaşayan aslanların neslinin ne zaman tükendiğine ilişkin tarihsel kaynaklarda farklı değerlendirmeler bulunuyor.

Bazı eski çalışmalarda 13. yüzyıl öne çıkarken daha yakın dönem kayıtlarını değerlendiren araştırmalar, aslanların 19. yüzyıla kadar Türkiye'nin belirli bölgelerinde varlıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE'DE EN SON ASLAN NEREDE GÖRÜLDÜ?

Türkiye'deki yabani aslanların son dönemlerine ilişkin kayıtlarda Fırat Havzası öne çıkıyor.

Tarihsel dağılım araştırmalarında, bugünkü Şanlıurfa sınırlarında bulunan Birecik yakınlarında 1870 yılında bir aslanın öldürüldüğüne ilişkin kayıt bulunuyor.

Bu olay, Anadolu'daki aslanların 19. yüzyıldaki varlığına ilişkin örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak söz konusu kayıt, Türkiye'de görülen son yabani aslanın kesin olarak bu hayvan olduğu anlamına gelmiyor.

SARIYER'DEKİ ASLAN TÜRKİYE'NİN DOĞAL ASLANI MI?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım 2026 Pazar günü bir aslanın güvenlik kameralarına yansımasının ardından ekipler arama çalışması başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin açıklamalarına göre dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmalar yürütülüyor.

Aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Türkiye'de doğal bir yabani aslan popülasyonu bulunmadığı için Sarıyer'deki olay, Anadolu'da aslanların yeniden doğal yaşam oluşturduğu anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'DE EVDE ASLAN BESLEMEK SERBEST Mİ?

Aslanlar, Türkiye'de sıradan bir evcil hayvan gibi serbestçe beslenebilen türler arasında yer almıyor. Yaban hayvanlarının bulundurulması, nakli ve ticareti ulusal mevzuat ile CITES kapsamındaki yükümlülüklere tabi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar birimleri, geçmiş yıllarda özel mülklerde mevzuata aykırı şekilde bulundurulan aslanlara el koyarak uygun tesislere nakillerini gerçekleştirdi.

DÜNYADA ASLANLAR EN ÇOK NEREDE YAŞIYOR?

Aslanların doğal yaşam alanları günümüzde büyük ölçüde Sahra Altı Afrika'da bulunuyor. Afrika dışında doğal yaşamını sürdüren Asya aslanları ise Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Gir Ormanı ve çevresinde yaşıyor.

IUCN verilerine göre aslanların dünya genelindeki yaşam alanları, geçmişteki dağılımlarına kıyasla önemli ölçüde daralmış durumda.

Türkiye ise günümüzde aslanların doğal yayılış alanları arasında bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN