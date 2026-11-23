İstanbul Sarıyer'de dün akşam saatlerinde görüldüğü iddia edilen aslan paniğe neden oldu. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, dişi olduğu belirtilen aslanın yakalanması için çalışmalarını gündüz saatlerinde de sürdürürken, hayvanın son görüldüğü bölge ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Peki, Sarıyer'de aslan bulundu mu, yakalandı mı? İşte son dakika gelişmeleri...

SARIYER'DE ASLAN YAKALANDI MI?

İstanbul Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen aslan henüz yakalanamadı. Uskumruköy Mahallesi'nde başlatılan arama çalışmalarında hayvanın bulunduğu bölge termal kameralı dronlarla tespit edildi.

Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından ekipler, ormanlık alanda güvenlik çemberi oluşturdu. Aslanın zarar görmeden yakalanabilmesi için uzman veterinerler eşliğinde müdahale hazırlıkları sürüyor. 23 Kasım sabahı itibarıyla aslanın yakalandığına ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı.

SARIYER'DE ASLAN NEREDE GÖRÜLDÜ?

Aslan ihbarı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nden geldi.

22 Kasım Pazar akşamı saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, bölgede aslan gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın kameralara yansıdığı belirlendi. Bunun üzerine Uskumruköy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ASLAN NASIL YAKALANACAK?

Arama çalışmalarında termal kameralı dronlardan yararlanılıyor. Hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edilmesinin ardından uzman ekipler ormanlık alanda güvenlik çemberini daraltmaya başladı.

Aslanın herhangi bir zarar görmeden yakalanması hedefleniyor. Bu kapsamda uzman veterinerlerin gözetiminde uygun müdahale yöntemi üzerinde çalışılıyor. Jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

ASLAN NEREDEN KAÇTI, KİME AİT?

Sarıyer'de görülen aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz kesin olarak açıklanmadı. İlk değerlendirmelerde hayvanın bölgedeki müstakil evlerden birinde beslendiği ve buradan kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak aslanın sahibine veya kaçış noktasına ilişkin resmî olarak doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN ASLAN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Sarıyer Uskumruköy'de görülen aslanla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı belirtildi. Açıklamada, hayvanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Millî Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Valilik ayrıca aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalara ilişkin basın açıklamamız…⤵️ https://t.co/SXb3zzOsHX — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 22, 2026

SARIYER'DE VATANDAŞLARA ASLAN UYARISI

Bölgede yürütülen çalışmalar nedeniyle Uskumruköy ve çevresinde yaşayan vatandaşlara uyarılar yapıldı. Jandarma ekipleri, aslanın en son görüldüğü bölge ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip edilirken vatandaşların hayvana yaklaşmaması, yakalamaya çalışmaması ve olası bir karşılaşma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi önem taşıyor.

Sarıyer'deki arama çalışmalarının tamamlanması ve aslanın yakalanması halinde yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.