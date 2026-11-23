24 Kasım okullar tatil mi, Öğretmenler Günü'nde ders var mı? Kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler bu kez Öğretmenler Günü nedeniyle eğitim takviminde değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2026 yılında salı gününe denk geliyor. Öğretmenlere yönelik kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği bu özel günde okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. 24 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olmayacak. Öğretmenler Günü, Türkiye'de kutlanan özel günlerden biri olmasına rağmen resmi tatil statüsünde bulunmuyor.

Bu nedenle öğrenciler salı günü okullarına gidecek ve eğitim öğretim faaliyetleri normal takvim doğrultusunda sürdürülecek. Öğretmenler Günü kapsamında okullarda kutlama programları, törenler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilebilecek.

24 KASIM'DA YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ DERS YAPILACAK?

24 Kasım Öğretmenler Günü için ülke genelinde ilan edilmiş bir yarım gün tatil uygulaması da bulunmuyor. Okulların normal çalışma düzeni devam edecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Öğretmenler Günü, 2026 yılında salı günü kutlanacak. Her yıl 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında öğretmenlerin eğitim alanındaki emekleri ve topluma katkıları çeşitli etkinliklerle anılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı kutlamaları için "Hep Sen Varsın Diye..." temasını belirledi. Bakanlığın koordinasyonunda 81 ilde kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTTİ?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erdi.

OKULLAR NE ZAMAN YARIYIL TATİLİNE GİRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.