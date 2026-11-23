İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda devam eden onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda uygulanan geçici düzenlemeler sürüyor. Mecidiyeköy istasyonunun 27 Nisan 2026 tarihinde kapatılmasının ardından yolcular farklı aktarma seçeneklerini kullanmaya başladı. İBB Meclis Üyesi Onur Özyurt'un açıklamasına göre istasyonun aralık ayının ikinci haftasında yeniden hizmete alınması hedefleniyor. Peki, M7 metro ne zaman açılacak, çalışıyor mu? M7 metro kaça kadar açık? Mecidiyeköy'deki çalışma ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

M7 METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda onarım nedeniyle kapatılan Mecidiyeköy istasyonunun Aralık 2026'nın ikinci haftasında yeniden hizmete alınması hedefleniyor.

Çalışmaların yüklenici firma tarafından başlatıldığını ve istasyonu aralık ayının ikinci haftasında açmayı planladıklarını belirtiliyor.

Ancak söz konusu tarih kesinleşmiş bir açılış günü değil. İstasyonun yeniden hizmete alınması, onarımın tamamlanmasına ve gerekli güvenlik kontrollerine bağlı.

M7 METRO ÇALIŞIYOR MU?

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı tamamen kapalı değil. Ancak onarım nedeniyle normal sefer düzeni uygulanamıyor.

Metro İstanbul'un yayımladığı ulaşım düzenlemesinde şu işletme bilgileri yer alıyor:

Mahmutbey-Nurtepe: Normal metro seferleri devam ediyor.

Nurtepe-Kağıthane-Çağlayan: Mekik metro seferleriyle ulaşım sağlanıyor.

Yıldız-Fulya bölümü: Mecidiyeköy yönündeki bağlantıda onarım kaynaklı düzenleme uygulanıyor.

Mecidiyeköy-Nurtepe bağlantısı: Ücretsiz İETT ring otobüsleri kullanılıyor.

Yolcuların seyahat öncesinde güncel güzergâh duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

M7 METRO ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

M7 hattının Mecidiyeköy bölümündeki onarım çalışmalarının aralık ayının ikinci haftasında tamamlanması ve istasyonun yeniden açılması planlanıyor.

Çalışmalar, 27 Nisan 2026 tarihinde başlayan ulaşım düzenlemesinin ardından devam ediyor.

Metro İstanbul tarafından istasyonun kesin olarak hangi gün ve saatte açılacağına ilişkin yeni bir tarih duyurulmadı.

MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU NEDEN KAPALI?

M7 hattında Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki tünelde yer altı suyu akışının artması nedeniyle ray hattının bir bölümünde onarım ihtiyacı ortaya çıktı.

Raylarda meydana gelen deformasyonun ardından güvenlik ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Bu nedenle Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak işletmeye kapatılırken hattın diğer bölümlerindeki seferler yeniden düzenlendi.

M7 METRO KAÇA KADAR AÇIK?

Metro İstanbul'un normal işletme tarifesine göre M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın çalışma saatleri 06.00-00.00 arasında.

Ancak devam eden onarım nedeniyle hat üzerindeki geçici sefer ve aktarma uygulamaları normal tarifeden farklılık gösterebiliyor.

Yolcuların özellikle gece saatlerinde yapacakları seyahatlerde son metro ve aktarma saatlerini Metro İstanbul'un güncel sefer çizelgesinden kontrol etmesi gerekiyor.

M7 NURTEPE-MECİDİYEKÖY ÜCRETSİZ OTOBÜS VAR MI?

Evet. Metro İstanbul, M7 hattında yaşanan ulaşım aksaması nedeniyle Mecidiyeköy ile Nurtepe arasında ücretsiz İETT ring otobüsü hizmeti sağlandığını duyurdu.

Mecidiyeköy'den Mahmutbey yönüne gidecek yolcular:

Mecidiyeköy'deki metrobüs bağlantısı ve otobüs durakları çıkışından hareket eden ücretsiz ring otobüslerini kullanarak Nurtepe istasyonuna ulaşabiliyor.

Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e gidecek yolcular:

Nurtepe istasyonunun 3 numaralı çıkışından ücretsiz İETT ring otobüslerine aktarma yapabiliyor.

ÇAĞLAYAN VE KAĞITHANE METROSU ÇALIŞIYOR MU?

M7 hattındaki Çağlayan ve Kağıthane istasyonlarında ulaşım mekik seferleriyle sağlanıyor.

Metro İstanbul'un duyurusuna göre Nurtepe, Kağıthane ve Çağlayan arasında 12 dakika aralıklarla mekik metro hizmeti veriliyor.

Çağlayan istasyonundan yaklaşık 500 metrelik yürüyüşle metrobüs bağlantısına ulaşmak da mümkün.

M7 METRO HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın güzergâhında toplam 17 istasyon bulunuyor.

Hattın istasyonları şöyle:

Yıldız Fulya Mecidiyeköy Çağlayan Kağıthane Nurtepe Alibeyköy Çırçır Mahallesi Veysel Karani-Akşemsettin Yeşilpınar Kazım Karabekir Yenimahalle Karadeniz Mahallesi Giyimkent-Tekstilkent Oruç Reis Göztepe Mahallesi Mahmutbey

Bu liste hattın genel güzergâhını gösteriyor. Onarım nedeniyle bütün istasyonlar arasında kesintisiz seyahat yapılamıyor.

M7 METRO GÜNCEL SEFER DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yolcular, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın güncel çalışma durumunu Metro İstanbul'un resmî internet sitesinden öğrenebiliyor.

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