Kocaeli'de 24 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olup olmayacağı, kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından öğrencilerle velilerin gündemine yerleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklerken Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı tahmininde bulundu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli Valiliğinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 24 Kasım Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın İzmit, Gebze, Darıca ve Gölcük'te okul var mı? Valilikten tatil açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

24 KASIM KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

23 Kasım Pazartesi akşamı itibarıyla Kocaeli genelinde 24 Kasım Salı günü eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir resmî karar bulunmuyor.

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 24 Kasım normal ders günü olarak uygulanıyor. Bu nedenle yeni bir tatil kararı alınmadığı sürece Kocaeli'deki resmî ve özel okullarda eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ 24 KASIM TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI, YARIN OKUL VAR MI ? (24 KASIM SALI)

Mevcut eğitim öğretim takvimine göre Kocaeli'de 24 Kasım Salı günü okul var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerine normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

24 KASIM KOCAELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 23 Kasım tarihli tahmininde Kocaeli genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların 23 Kasım akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildi.

24 Kasım Salı gününü de kapsayan tahmin döneminde beklenen bazı sıcaklık aralıkları şöyle:

İzmit: 8-9 derece

Gebze: 7-9 derece

Darıca: 8-9 derece

Gölcük: 8-9 derece

Kandıra: 6-11 derece

Kartepe Kayak Merkezi: -1 ile 0 derece

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

KARTEPE'DE 24 KASIM KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojinin bölgesel tahminine göre Kartepe Kayak Merkezi çevresinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının sıfır derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak Kartepe'nin yüksek kesimleri için yapılan kar tahmini, ilçedeki bütün okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

24 Kasım için Kartepe ilçesinde eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.

İZMİT, GEBZE VE DARICA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Darıca ilçelerinde 24 Kasım Salı günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor.

Mevcut takvime göre bu ilçelerde eğitim öğretim devam edecek.

Diğer ilçelerde de durum şöyle:

Çayırova: Tatil kararı bulunmuyor.

Dilovası: Tatil kararı bulunmuyor.

Körfez: Tatil kararı bulunmuyor.

Derince: Tatil kararı bulunmuyor.

Başiskele: Tatil kararı bulunmuyor.

Kartepe: Tatil kararı bulunmuyor.

Gölcük: Tatil kararı bulunmuyor.

Karamürsel: Tatil kararı bulunmuyor.

Kandıra: Tatil kararı bulunmuyor.

İlçe bazında ayrı bir tatil kararı alınması halinde ilgili resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle su baskını, yıldırım, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Öğrencilerin ve velilerin sabah saatlerinde yola çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle Kartepe'nin yüksek kesimlerinde seyahat edeceklerin kar ve düşük sıcaklık ihtimalini dikkate alması gerekiyor.

Kocaeli'de eğitim öğretime ilişkin olası yeni kararlar Valiliğin ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî kanallarından takip edilebilecek.

ASpor CANLI YAYIN