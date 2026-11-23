Jandarma Genel Komutanlığı 2027 yılı uzman erbaş alımı için beklenen ilanı yayınladı. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre farklı branşlarda toplam 9 bin erkek uzman erbaş istihdam edilecek. Başvurular 23 Kasım 2026 tarihinde başlarken adaylar işlemlerini 7 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Jandarma, lojistik, sıhhiyeci, muhabere ve havacılık başta olmak üzere farklı kadrolara yapılacak alımlarda KPSS puanı, yaş, eğitim ve mesleki yeterlilik şartları aranacak. Peki, 2027 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve personel temin ekranı...

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 9 bin kişilik alımda kontenjanlar branşlara göre belirlendi. En yüksek kontenjan 8 bin 174 kişiyle jandarma branşına ayrıldı. İşte 2027 Jandarma uzman erbaş alımı kadro ve kontenjan dağılımı:

Jandarma: 8.174 kişi

Lojistik: 500 kişi

Sıhhiyeci: 200 kişi

Muhabere: 100 kişi

Havacılık: 10 kişi

Uçak/helikopter teknisyen yardımcısı: 5 kişi

Havacılık itfaiyecisi: 5 kişi

Bando: 5 kişi

Kurbağa adam: 5 kişi

At bakıcısı: 3 kişi

Bot serdümeni: 3 kişi

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NEREDEN?

2027 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru adımları şöyle:

Jandarma Personel Temin Sistemi adresine giriş yapın. e-Devlet kimlik doğrulamasıyla sisteme erişin. 2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini ilanını seçin. Başvuracağınız branşın özel şartlarını inceleyin. İstenen bilgileri ve belgeleri sisteme girin. Tercih ve başvuru işlemlerini tamamlayarak başvurunuzu onaylayın.

Adayların başvuru işlemlerini son gün olan 7 Aralık 2026 saat 23.59'dan önce tamamlaması gerekiyor.

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığının yayımladığı ilana göre uzman erbaş alımına başvuracak adayların belirlenen genel ve özel koşulları taşıması gerekiyor.

İlanda yer alan genel başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak.

1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğmuş olmak.

Başvurulan branşa göre belirlenen KPSS puan şartını karşılamak.

Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.

En az 167 cm, en fazla 210 cm boyunda olmak.

Başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosuna uygun olmak.

Seçme sınavlarını başarıyla geçmek.

Sağlık kurulu tarafından verilen "Uzman Erbaş Olur" kararlı raporu almak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.

İlanda belirtilen adli sicil ve diğer özel koşulları taşımak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ?

2027 Jandarma uzman erbaş alımında KPSS taban puanı başvurulan branşa göre değişiyor. Jandarma, muhabere, havacılık ve bando branşları için 2025 veya 2026 yıllarından birine ait KPSS puanının en az 60 olması gerekiyor. Bu kapsamda kullanılacak puan türleri şöyle:

Lisans mezunları: KPSS P3

Ön lisans mezunları: KPSS P93

Lise mezunları: KPSS P94

Lojistik branşında ise ilgili lisans, ön lisans ve meslek lisesi bölümlerinden başvuran adaylar için KPSS taban puanı en az 50 olarak belirlendi. Her iki yılın KPSS sonucuna sahip adayların yüksek olan puanı dikkate alınacak.

KPSS'SİZ BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Lojistik branşının belgeyle başvuru alınan kontenjanlarında KPSS puanı bulunmayan adaylara da başvuru imkânı tanınıyor. İlköğretim (ortaokul), lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, başvuru kılavuzunun Tablo-5 bölümünde belirtilen mesleki niteliklerden birine sahip olmaları halinde ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi gibi belgelerle başvuru yapabilecek. Bu adayların ilgili mesleki belgelerini Personel Temin Sistemi'ne yüklemesi gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Jandarma uzman erbaş alımında yaş şartı da adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Resmî ilana göre adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğan adaylar yaş şartını karşılıyor. Yaş hesaplamasında başvuru yılına ait 1 Ocak tarihi esas alınıyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

2027 Jandarma uzman erbaş alımında askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranmıyor. Ancak askerlik görevini sürdürürken başvuru yapan adayların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden en az 80 puan almış olması gerekiyor. Askerliğe elverişli değildir raporu bulunan adaylar ise başvuru şartlarını karşılamıyor. Dolayısıyla askerlik görevini henüz yapmamış adaylar da diğer koşulları sağlamaları halinde başvuruda bulunabiliyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?

Başvuru yapacak adayların fiziki yeterlilik koşullarını da karşılaması gerekiyor. Resmî ilanda belirtilen boy şartına göre adayların en az 167 cm, en fazla 210 cm boyunda olması gerekiyor. Kilo ölçümünde ise başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo tablosundaki değerler esas alınıyor. Boy ölçümü çıplak ayakla, ağırlık ölçümü ise spor şortu veya eşofmanla gerçekleştiriliyor. Adayların ayrıca fiziki görünüş, sağlık ve diğer yeterlilik koşullarını da karşılaması gerekiyor.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Başvuruları kabul edilen adaylar, ilan edilen temin süreci kapsamında seçme sınavlarına katılacak. Adayların başarılı olması gereken aşamalar arasında fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık değerlendirmeleri bulunuyor. Sınavların uygulanma biçimi, aşamaları ve değerlendirme esasları ilgili 2027 Uzman Erbaş Temini Kılavuzu'nda açıklanıyor. Seçme aşamalarını başarıyla tamamlayan ve sağlık kurulu raporuyla uygun bulunan adaylar, diğer şartları da taşımaları halinde değerlendirmeye alınacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 7 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru değerlendirme süreci ve sınav takvimine ilişkin duyurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak.