İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde Öğretmenler Günü için tatil uygulaması bulunmazken İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Peki, 24 Kasım İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de yarın okul var mı, ders işlenecek mi? Öğretmenler Günü resmî tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...

24 KASIM İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım 2026 Salı günü İzmir'de okullar tatil olmayacak. Öğretmenler Günü, Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde resmî tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle İzmir genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal şekilde devam edecek.

24 KASIM İZMİR VALİLİĞİ TATİL KARARI VAR MI?

23 Kasım itibarıyla İzmir Valiliğinin 24 Kasım Salı günü için il genelinde eğitime ara verileceğine ilişkin duyurulmuş bir kararı bulunmuyor.

Mevcut MEB takvimine göre İzmir'de okullar açık olacak. Olası yerel değişiklikler için İzmir Valiliği ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMÎ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmî tatil kapsamında bulunmuyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da Öğretmenler Günü için tatil düzenlemesi yer almıyor.

Bu nedenle İzmir'deki okulların yanı sıra kamu kurumları, bankalar ve iş yerleri de normal çalışma düzenini sürdürecek.

BORNOVA, BUCA, KARŞIYAKA VE KONAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'in Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Gaziemir ilçelerinde de 24 Kasım Salı günü normal eğitim öğretim takvimi geçerli. Bu ilçeler için Öğretmenler Günü nedeniyle genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.

İZMİR'DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELER?

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler planladı. Konak'taki Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde Eğitim Çınarları Resim Sergisi ve Öğretmenler Söyleşisi düzenlenecek. Ayrıca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da İzmir Maarif Orkestrası'nın ücretsiz konseri gerçekleştirilecek.

İZMİR'DE KASIM ARA TATİLİ BİTTİ Mİ?

Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun ardından 23 Kasım Pazartesi günü dersler yeniden başladı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de eğitim öğretime devam edecek.

ASpor CANLI YAYIN