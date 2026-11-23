Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da 23 Kasım 2026 Pazartesi gününün sonuçları belli oldu. Haftanın ilk gününde Yeşim, Tuğba, Ceren ve Sevgi, çeyrek altını kazanabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in puanlamasının ardından günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, kim 1. oldu? 23 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin aldı? Bugün kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI? (23 KASIM 2026)

Gelinim Mutfakta'nın 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan 1956. bölümünde günün birincisi Tuğba oldu.

Günün değerlendirmesinde toplam 22 puan toplayan Tuğba, rakiplerini geride bırakarak haftaya lider başladı.

Yeşim 11 puanla ikinci sırada yer alırken Ceren ve Sevgi 9'ar puanla günü tamamladı.

23 KASIM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk çeyrek altınını Tuğba kazandı.

Kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den aldığı puanlarla 22 puana ulaşan yarışmacı, 23 Kasım Pazartesi gününün en yüksek puanını elde etti.

Tuğba böylece yeni haftaya hem birincilik hem de çeyrek altın ödülüyle başladı.

23 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacıların aldığı puanlar şöyle:

1. TUĞBA: 22 PUAN

2. YEŞİM: 11 PUAN

3. CEREN: 9 PUAN

3. SEVGİ: 9 PUAN

Günün puan tablosunda Tuğba açık ara birinci sırada yer aldı. Yeşim ikinci olurken Ceren ile Sevgi aynı puanı paylaşarak son sırada kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde eleme yapılmadı.

Yarışmada haftanın ilk gününde çeyrek altın için mücadele edildi. Eleme ve haftalık büyük ödülün sahibi ise cuma günü yapılacak final değerlendirmesinde belirlenecek.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

23 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da 10 altın bilezik ödülü verilmedi. Günün kazananı Tuğba, çeyrek altını aldı.

Bir önceki haftanın 20 Kasım Cuma günü yapılan finalinde ise 10 altın bileziği Yeşim kazanmıştı.

Yeşim, geçen haftayı toplam 79 puanla zirvede tamamlayarak büyük ödülün sahibi olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanan haftalık finalinde Sevim yarışmaya veda etti.

23 Kasım'da başlayan yeni haftanın yarışmacıları ise Tuğba, Yeşim, Ceren ve Sevgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA FİNAL NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın finali 27 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak. Hafta boyunca toplanan puanların ardından en yüksek toplam puana ulaşan gelin, 10 altın bilezik ödülünü kazanacak. Haftanın en düşük puanını alan yarışmacı için ise eleme değerlendirmesi gerçekleştirilecek.