İstanbul'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü etkili olan kuvvetli rüzgâr, şiddetli yağış ve yıldırım hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar olumsuz hava koşulları nedeniyle havada beklemek zorunda kalırken kimi seferler farklı havalimanlarına yönlendirildi. Gelişmelerin ardından yolcular uçuş iptallerini araştırmaya başladı. Peki, bugün uçak seferleri iptal mi? Sabiha Gökçen uçuşları devam ediyor mu? Pegasus, THY ve AJet seferlerinde son durum ne? İşte ayrıntılar...

23 KASIM UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da 23 Kasım Pazartesi akşamı yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Şiddetli yağış ve yıldırımlar nedeniyle bazı uçaklar havada beklerken görüş mesafesinin azalması üzerine İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'e iniş yapacak bazı uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Ancak 23 Kasım itibarıyla İstanbul'daki bütün uçuşların iptal edildiğine ilişkin resmî bir karar bulunmuyor. Yolcuların kendi seferlerinin durumunu uçuş numarasıyla sorgulaması gerekiyor.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da 23 Kasım'daki olumsuz hava koşullarından etkilendi.

Şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle havalimanına iniş yapması planlanan bazı uçuşlar farklı meydanlara yönlendirildi. Ancak havalimanındaki bütün seferlerin durdurulduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın resmî uçuş bilgi ekranından gelen ve giden seferleri kontrol edebiliyor.

İSTANBUL'DA UÇAKLAR NEDEN HAVADA TUR ATTI?

23 Kasım Pazartesi akşamı İstanbul'da etkili olan kümülonimbus bulutları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Şiddetli yağış ve yıldırımlara yol açabilen bu bulutlardan kaçınmak isteyen pilotlar, hava trafik kontrolörleriyle koordineli şekilde güvenli uçuş rotalarını değerlendirdi.

Bazı uçaklar havada beklemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine bazı uçuşlar alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Bir uçağın başka havalimanına yönlendirilmesi, seferin mutlaka iptal edildiği anlamına gelmiyor.

23 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım Pazartesi günü Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 kilometre, yer yer 80-90 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi. Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

23 Kasım'da İstanbul'dan seyahat edecek veya İstanbul'a gelecek yolcular, uçuş durumlarını şu resmî kanallardan kontrol edebilir:

Sabiha Gökçen Havalimanı: Gelen ve giden uçuş bilgi ekranı

Pegasus: Kalkış/Varış Bilgileri

THY: Uçuş Durumu

AJet: Uçuş durumu ve bilet işlemleri

Uçuş numarasıyla yapılan sorgulamalarda planlanan saat, güncel durum ve varsa gecikme veya iptal bilgileri görüntülenebiliyor.

UÇUŞU İPTAL EDİLEN YOLCULAR NE YAPMALI?

Uçuşunun iptal edildiğine ilişkin bildirim alan yolcuların öncelikle bilet aldıkları hava yolu şirketinin resmî kanallarını kullanması gerekiyor.

Sefer iptallerinde yolculara uygulanacak bilet değişikliği, alternatif uçuş ve ücret iadesi seçenekleri; iptalin gerekçesine, bilet koşullarına ve ilgili yolcu hakları düzenlemelerine göre değerlendiriliyor.

Yolcuların havalimanına hareket etmeden önce uçuşlarını tekrar sorgulamaları ve hava yolu şirketinden gelen bildirimleri kontrol etmeleri önem taşıyor.

ASpor CANLI YAYIN