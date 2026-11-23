Türkiye'de 24 Kasım 2026 Salı günü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunda Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmininde bulundu. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede ise kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak. Peki, 24 Kasım kar yağacak mı? Yarın hangi illerde kar bekleniyor? İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? İşte ayrıntılar...

24 KASIM KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek rakımlı alanlarda etkili olacağı tahmin ediliyor. Yurdun büyük bölümünde ise yağmur ve sağanak yağış görülecek.

24 KASIM HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteorolojinin 24 Kasım tahmininde kar yağışı açısından özellikle Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Kuzeydoğu Anadolu öne çıkıyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle 1000 metre üzerindeki yerlerde yağışın kara dönüşebileceği uyarısında bulundu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzincan ve Erzurum'un kuzeyindeki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Bölgedeki yağışın türü, yükseltiye ve sıcaklığa göre değişiklik gösterecek.

24 KASIM İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu raporuna göre 24 Kasım Salı günü İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Kent genelinde parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen sıcaklık: 6-9 derece.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

24 KASIM ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?

24 Kasım Salı günü Ankara kent merkezinde kar yağışı öngörülmüyor. Meteoroloji, başkentte gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Ankara'da beklenen sıcaklık: 7-11 derece.

Yağışların özellikle kentin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.

24 KASIM İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 24 Kasım Salı günü kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji tahminine göre kentte parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.

İzmir'de beklenen sıcaklık: 12-17 derece.

24 KASIM ERZURUM VE KARS'A KAR YAĞACAK MI?

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Meteorolojinin günlük tahmininde Erzurum ve Kars kent merkezleri için parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Erzurum: -1 ile 8 derece

Kars: -2 ile 10 derece

Bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda ise kar ihtimali bulunuyor.

24 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre 24 Kasım Salı günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

Marmara: Doğu kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ege: Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

Akdeniz: Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

İç Anadolu: Ankara ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak.

Karadeniz: Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Anadolu: Batı kesimlerde yağmur, kuzeyin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Güneydoğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimlerde yağmur ve sağanak bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Kasım'da sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde 6 ila 10 derece azalacağını duyurdu.

Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgârın zaman zaman saatte 50-90 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı dikkatli olunması istendi. Kar yağışı görülecek yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don olayları yaşanabileceği bildirildi.

KAR YAĞIŞI TAHMİNLERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye genelindeki güncel kar, sağanak ve fırtına tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar il ve ilçe seçerek saatlik ve beş günlük hava durumu bilgilerine ulaşabiliyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU EKRANI