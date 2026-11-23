İstanbul'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. İstanbul Şehir Hatları, Kadıköy, Beşiktaş, Kabataş ve Adalar bağlantılı birçok vapur seferinin iptal edildiğini açıkladı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) de bazı seferlerini programdan çıkardı. Peki, 23 Kasım vapur seferleri iptal mi? Bugün İstanbul'da vapurlar çalışıyor mu? Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar vapurları iptal edildi mi? İşte ayrıntılar...

23 KASIM VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da 23 Kasım Pazartesi günü kuvvetli rüzgâr ve elverişsiz deniz koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Şehir Hatları, iptal edilen hatları ve geçici güzergâh düzenlemelerini resmî internet sitesinden duyurdu.

İDO ve BUDO da Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

23 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Şehir Hatları'nın 23 Kasım 2026 tarihli duyurusuna göre iptal edilen vapur hatları şöyle:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Adalar-Beşiktaş

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Kabataş

Kadıköy-Haliç

Beykoz-Sarıyer

Bostancı-Adalar Ring

Beşiktaş-Haliç

Büyükada-Sedef Adası

Kısa Boğaz Turu

Bu hatların dışında bazı vapur seferlerinin belirli iskelelere uğramasında da geçici değişiklik yapıldı.

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Evet. Kadıköy-Beşiktaş vapur hattında 23 Kasım Pazartesi günü seferler yapılamıyor.

Ayrıca Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Kadıköy-Haliç hatları da iptal listesinde yer alıyor.

Anadolu ve Avrupa yakaları arasında yolculuk yapacak vatandaşlar, Marmaray ve uygun metro bağlantıları gibi alternatif toplu taşıma seçeneklerini değerlendirebilir.

23 KASIM ADALAR VAPURLARI İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları İstanbul Adaları'na ulaşımı da etkiledi.

Şehir Hatları'nın duyurusuna göre şu hatlarda seferler gerçekleştirilemiyor:

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Adalar Ring

Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Büyükada-Sedef Adası

Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'ya gitmeyi planlayan yolcuların hareket etmeden önce güncel sefer duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

AŞİYAN-ÜSKÜDAR VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Aşiyan bağlantılı iki hatta seferler tamamen iptal edilmedi. Bunun yerine kalkış ve varış güzergâhlarında değişiklik yapıldı.

Aşiyan-Üsküdar Hattı: Seferler geçici olarak Bebek-Üsküdar güzergâhında gerçekleştiriliyor.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı: Seferler Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergâhında yapılıyor.

Şehir Hatları, bu düzenlemelerin ikinci bir duyuruya kadar devam edeceğini bildirdi.

23 KASIM İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri, 23 Kasım Pazartesi günü için bazı seferlerini iptal etti.

Duyurulan seferler arasında şu güzergâhlar bulunuyor:

07.45: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

İDO'nun iptal kararları İstanbul ile Bandırma, Bursa ve Armutlu arasında yolculuk yapmayı planlayan vatandaşları etkiliyor.

Yolcuların biletlerindeki sefer saatlerini güncel İDO duyurularıyla karşılaştırması gerekiyor.

23 KASIM BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Bursa Deniz Otobüsleri, 23 Kasım Pazartesi günü toplam 12 seferini iptal etti.

BURSA (MUDANYA)-İSTANBUL (KABATAŞ)

07.00 - 09.30 - 16.00 - 19.00

İSTANBUL (KABATAŞ)-BURSA (MUDANYA)

08.00 - 11.30 - 16.30 - 19.30

BURSA (MUDANYA)-ARMUTLU (İHLAS)

09.30

ARMUTLU (İHLAS)-İSTANBUL (KABATAŞ)

10.00

İSTANBUL (KABATAŞ)-ARMUTLU (İHLAS)

11.30

ARMUTLU (İHLAS)-BURSA (MUDANYA)

13.00

Böylece İstanbul-Bursa arasında 8, Armutlu bağlantılı güzergâhlarda ise 4 seferin iptal edildiği açıklandı.