2027 Jandarma uzman erbaş alımı için beklenen ilan yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı, 23 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruyla toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden alınmaya başlandı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 2027 Jandarma personel alımı KPSS, yaş ve boy şartları neler? Kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞLADI MI?

Jandarma Genel Komutanlığının 2027 yılı uzman erbaş temini kapsamında 9 bin kişilik personel alımı için başvurular 23 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 7 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

JANDARMA PERTEM BAŞVURU EKRANI 2027

Jandarma personel temin başvuruları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemi üzerinden yapılıyor. Adaylar, PERTEM sistemine e-Devlet kimlik doğrulamasıyla giriş yaparak 2027 yılı uzman erbaş temin ilanına başvurabilecek.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı: https://www.jsga.edu.tr/2027-yili-uzman-erbas-temini

JANDARMA PERSONEL TEMİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2027 Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:

personeltemin.jandarma.gov.tr adresine giriş yapın. e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama işlemini tamamlayın. Personel Temin Sistemi'ndeki ilgili 2027 uzman erbaş ilanını seçin. Kişisel bilgilerinizi, öğrenim durumunuzu ve başvuru koşullarınızı kontrol edin. Uygun olduğunuz branşları tercih ederek sistemin istediği belgeleri yükleyin. Başvuru işlemini tamamlayarak başvuru durumunuzu kontrol edin.

Adayların başvuru öncesinde ilgili branşa ait özel şartları ve resmî başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Jandarma Genel Komutanlığının 9 bin kişilik uzman erbaş alımında branşlara göre kontenjanlar açıklandı.

Jandarma: 8.174 kişi

At bakıcısı: 3 kişi

Bot serdümeni: 3 kişi

Kurbağa adam: 5 kişi

Sıhhiyeci: 200 kişi

Muhabere: 100 kişi

Havacılık: 10 kişi

Lojistik: 500 kişi

Bando: 5 kişi

TOPLAM: 9.000 UZMAN ERBAŞ

Havacılık kontenjanının 5'i uçak ve helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i ise havacılık itfaiyecisi için ayrıldı. En yüksek kontenjan 8 bin 174 kişiyle jandarma branşında bulunuyor. Bu branşı lojistik ve sıhhiyeci takip ediyor.

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

23 Kasım'da yayımlanan resmî ilana göre uzman erbaş adaylarının belirlenen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.

Başlıca başvuru koşulları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

İlanda belirtilen yaş ve öğrenim şartlarını sağlamak.

Başvurulan branşın KPSS veya mesleki belge şartını karşılamak.

En az 167, en fazla 210 santimetre boyunda olmak.

Belirtilen boy-kilo ölçütlerine uygun olmak.

Askerliğe elverişli değildir raporu bulunmamak.

Seçme sınavlarında başarılı olmak.

Yetkili hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu alabilmek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

İlanda belirtilen adli sicil, disiplin ve diğer özel şartları taşımak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ?

2027 uzman erbaş alımında KPSS taban puanı branşlara göre değişiyor.

Jandarma, muhabere, havacılık ve bando: En az 60 KPSS puanı gerekiyor.

Lojistik: İlgili lisans, ön lisans ve meslek lisesi bölümlerinden başvuranlar için en az 50 KPSS puanı aranıyor.

Değerlendirmede 2025 veya 2026 yılına ait ilgili KPSS puan türleri (P3, P93, P94) kullanılıyor. Her iki yıla ait geçerli puanı bulunan adayların yüksek puanı dikkate alınıyor.

KPSS'SİZ JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI VAR MI?

Jandarma uzman erbaş temin ilanında belirli lojistik kontenjanları için KPSS puanı olmadan başvuru imkânı bulunuyor.

Başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki niteliklere sahip ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları; ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi gibi uygun belgelerle ilgili kontenjanlara başvurabilecek.

Ancak KPSS'siz başvuru imkânı bütün branşlar için geçerli değil. Adayların mesleki belgelerini PERTEM sistemine yüklemesi gerekiyor.

BÜYÜK İÇİŞLERİ AİLEMİZ 10 BİN 170 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZLA GÜÇLENİYOR! 🇹🇷 Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman saflarına katılmak üzere 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğiz. 📌 İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular 7–11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 📌 Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini için başvurular 23 Kasım–7 Aralık 2026 tarihleri arasında https://t.co/kKbssyrxuc adresinden yapılacaktır. Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin. Personel alımlarımız İçişleri Bakanlığımıza, devletimize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun. 📄 Resmî Gazete İlanları: 🔹 1.170 Sözleşmeli Personel Alımı: https://t.co/YpmgLgSTNJ 🔹 9.000 Uzman Erbaş Alımı: https://t.co/kPYQOYWp9L — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 23, 2026

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAŞ ŞARTI NEDİR?

2027 yılı uzman erbaş temininde yaş hesabı, 1 Ocak 2026 tarihi esas alınarak yapılıyor. İlana göre adayların 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Başvurabilecek doğum tarihleri: 1 Ocak 1999 - 1 Ocak 2007 (iki tarih dahil).

Belirlenen tarih aralığının dışında doğan adaylar yaş şartını karşılamıyor.

2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Jandarma Genel Komutanlığının 2027 yılı uzman erbaş temin kılavuzunda branşlara göre öğrenim şartları, mesleki yeterlilikler, fiziki değerlendirme esasları ve başvuru işlemlerine ilişkin ayrıntılar bulunuyor.

Adaylar resmî kılavuz ve duyurulara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Kamu İlan internet sitelerinden ulaşabiliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı: https://www.jandarma.gov.tr/

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi: https://www.jsga.edu.tr/

Jandarma PERTEM: https://www.jsga.edu.tr/2027-yili-uzman-erbas-temini

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

23 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayan 9 bin uzman erbaş alımı başvuruları, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Adayların başvuru işlemlerini bu tarihten önce tamamlaması ve sonraki duyuruları PERTEM üzerinden takip etmesi gerekiyor.