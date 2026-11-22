Türkiye'de her yıl öğretmenlerin emeklerini ve eğitim hayatına katkılarını onurlandırmak amacıyla kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Kasım ayının sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, kutlama tarihinin yanı sıra okulların tatil olup olmayacağını da merak ediyor. Peki, Öğretmenler Günü 2026 ne zaman, hangi gün? 24 Kasım resmî tatil mi, okullar açık mı? Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2026 yılında salı gününe denk geliyor.

Öğretmenlerin toplumdaki önemini vurgulamak amacıyla kutlanan bu özel gün kapsamında çeşitli törenler, anma programları ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMÎ TATİL Mİ?

Hayır, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmî tatil değildir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 24 Kasım, resmî tatil günleri arasında yer almıyor.

Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinde Öğretmenler Günü dolayısıyla genel bir tatil uygulanmayacak.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

24 Kasım 2026 Salı günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde Öğretmenler Günü nedeniyle ülke genelinde tatil uygulanması söz konusu değil.

Bununla birlikte okullarda düzenlenecek törenler ve kutlama etkinlikleri, ilgili okul yönetimlerinin hazırladığı programlara göre gerçekleştirilebilecek.

MEB 24 KASIM KUTLAMA PROGRAMINI AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 Öğretmenler Günü etkinliklerini "Hep Sen Varsın Diye" temasıyla planladı.

Bakanlığın açıklamasına göre 81 ilden temsilci öğretmenler 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak.

Ayrıca 24 Kasım'da 81 ilde "ÖğretmenİZ" söyleşileri düzenlenecek. Kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerle kutlamaların ülke geneline yayılması hedefleniyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

24 Kasım tarihinin seçilmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesine dayanıyor.

Türkiye'de 1981 yılından itibaren 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu tarihte öğretmenlik mesleğinin önemi hatırlatılıyor ve eğitim hayatına emek veren öğretmenler onurlandırılıyor.

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