23 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı? Kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yeni haftanın eğitim takvimine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle hafta sonunun ardından okulların açılıp açılmayacağı ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yayımladığı resmi çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erdi. İki günlük hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına gidecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için pazartesi günü genel bir tatil kararı bulunmuyor. Dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetleri okulların normal ders programı doğrultusunda devam edecek. Öğrenciler kadar veliler de ara tatilin ardından servis, ders programı ve okul hazırlıklarını yeniden düzenlemeye başladı.

23 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü okullar için genel bir tatil kararı bulunmuyor. MEB'in resmi çalışma takviminde birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında belirlendi.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN SONA ERDİ?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun da tamamlanmasıyla birlikte 23 Kasım Pazartesi günü birinci dönemin dersleri yeniden başlayacak.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler Günü, resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN SONA ERECEK?

MEB'in açıkladığı takvime göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN YARIYIL TATİLİNE GİRECEK?

Kasım ara tatilinin ardından öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih yarıyıl tatili oldu. MEB'in 2026-2027 çalışma takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.