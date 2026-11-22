2026-2027 eğitim öğretim yılında birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ilişkin takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ortak sınav programı, kasım ara tatilinin sona ermesiyle öğrencilerin ve velilerin gündemine girdi. Ülke genelinde yapılacak sınavların dersleri ve tarihleri açıklanırken okul geneli yazılılar için de uygulama aralığı belirlendi. Peki, 1. dönem 2. yazılılar ne zaman? MEB ortak sınavları hangi gün yapılacak? 7. ve 9. sınıf öğrencileri hangi derslerden sınava girecek? İşte ayrıntılar...

1. DÖNEM 2. YAZILILAR NE ZAMAN 2026-2027?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 sınav takvimine göre birinci dönem ikinci ülke geneli ortak yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ülke genelinde eş zamanlı yapılacak sınavlar, 7. ve 9. sınıf düzeyindeki belirli dersleri kapsayacak.

Okul geneli ikinci yazılı sınavları için ise 4-15 Ocak 2027 tarihleri belirlendi. Ülke geneli ortak sınav kapsamına girmeyen derslerin sınav günleri, okulların ilgili zümrelerinin planlamasına göre kesinleşecek.

MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan programa göre ocak ayında ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların tarihleri şöyle:

7. sınıf Türkçe: 5 Ocak 2027 Salı

9. sınıf Matematik: 6 Ocak 2027 Çarşamba

Her iki sınav da Bakanlığın belirlediği tarihlerde Türkiye genelinde uygulanacak. Diğer sınıfların bütün yazılı sınavlarının bu iki güne denk geldiği şeklinde bir uygulama bulunmuyor.

ÜLKE GENELİ ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK?

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam sekiz ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirecek. Sınavlar, birinci ve ikinci dönem boyunca farklı derslere dağıtılacak.

Birinci dönemin ilk ortak yazılıları 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde 6. sınıf matematik ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinde yapıldı. İkinci yazılı sınavlarında ise 7. sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik dersleri yer alacak.

MEB ORTAK YAZILI SINAV TAKVİMİ

MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak ülke geneli ilk ortak yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Takvime göre 7. sınıf matematik sınavı 6 Nisan Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

İkinci dönemin son ülke geneli ortak yazılı sınavları ise 8-9 Haziran 2027 tarihlerinde uygulanacak. Bu kapsamda 6. sınıf Türkçe sınavı 8 Haziran Salı, 10. sınıf matematik sınavı 9 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek.

ORTAK YAZILI SINAVLARINDA SORULAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının ortak yazılı sınav uygulamasında öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendi ifadeleriyle ortaya koymalarını sağlayan açık uçlu sorular kullanılacak. Bu yöntemle öğrencilerin yalnızca doğru cevaba ulaşmaları değil, öğrenme çıktılarını ne ölçüde kazandıkları da değerlendirilecek.

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