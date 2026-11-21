TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 20 Kasım Cuma akşamı ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk etapta birbirinden farklı burgerler hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. İkinci tura yükselen isimler ise 100 bin TL'lik büyük ödül için gastronomi bilgilerini konuşturdu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, Armağan kaç puan aldı? Finale hangi yarışmacılar kaldı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 20 KASIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 20 Kasım 2026 tarihli ödül oyununu Armağan kazandı. Final etabında yöneltilen gastronomi sorularına verdiği doğru cevaplarla 21 puana ulaşan Armağan, gecenin birincisi oldu.

Başarılı yarışmacı, böylece 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA FİNALE KİMLER KALDI?

Yarışmanın ilk etabında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikili olarak eşleşti. Kendilerine verilen 1 saatlik sürede farklı burger çeşitlerini hazırlayan yarışmacılar, ekmek ve soslarını da kendileri yaptı.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleri sonucunda ikinci tura yükselen isimler şöyle sıralandı:

Muhammed

Nilay

Eyüp Can

Armağan

Burçin

Tolğa

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU FİNAL PUANLARI

İkinci aşamada yarışmacılar, mutfak kültürü ve gastronomi üzerine hazırlanan soruları yanıtladı. Harfler üzerinden ilerleyen bilgi yarışmasında doğru cevaplarla puan toplandı.

Final sıralaması:

Armağan: 21 puan Nilay: 16 puan Tolğa: 16 puan Burçin: 15 puan Muhammed: 13 puan Eyüp Can: 11 puan

Armağan, en yakın rakiplerine 5 puan fark atarak haftanın ödül oyununu ilk sırada tamamladı.

MASTERCHEF'TE BURGER ETABINDA NELER YAPILDI?

İlk turda yarışmacılar çıtır soğanlı tavuk burger, mantar soslu burger, klasik burger, steak burger, baharatlı köfte burger ve double tavuk burger gibi farklı tarifler hazırladı.

Şeflerin değerlendirmelerinde burgerlerin lezzeti ve hazırlanışı belirleyici olurken ilk turu başarıyla geçen altı yarışmacı, büyük ödül için bilgi yarışmasında karşı karşıya geldi.

ASpor CANLI YAYIN