TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi oynandı. Şükran ve Tolgahan'ın eleme potasında bulunduğu yarışmada Mavi Takım ile Kırmızı Takım bir kez daha karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren yeni yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef 19 Kasım eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 19 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 19 Kasım akşamı oynanan takım dokunulmazlığı oyununu Mavi Takım kazandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda rakibini geride bırakan Mavi Takım, eleme potasına yeni aday gönderme riskinden kurtuldu.

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım'da gerçekleştirilen bireysel dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Armağan oldu.

Armağan, hazırladığı tabakla bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken eleme adayı belirleme oylamasında isminin yazılmasını da engelledi.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

19 Kasım 2026 tarihli MasterChef bölümünde haftanın üçüncü eleme adayı Şadi oldu.

Kırmızı Takım'da yapılan oylamada en fazla oyu alan Şadi, haftanın ilk iki eleme adayı Şükran ve Tolgahan'ın yanına katıldı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan bölümün ardından MasterChef Türkiye'de haftanın ilk üç eleme adayı şöyle sıralandı:

1. eleme adayı: Şükran (17 Kasım)

2. eleme adayı: Tolgahan (18 Kasım)

3. eleme adayı: Şadi (19 Kasım)

Böylece eleme potasında iki Kırmızı Takım yarışmacısı ve bir Mavi Takım yarışmacısı yer aldı.

MASTERCHEF'TE 19 KASIM GECESİ NELER YAŞANDI?

Yarışmacılar, takım dokunulmazlığı mücadelesinde şerbetli tatlılar hazırladı. Şeflerin tadımı ve değerlendirmesi sonucunda Mavi Takım galibiyete ulaştı.

Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık etabının ardından oylamaya gitti. Şadi'nin eleme adayı seçilmesiyle haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi tamamlandı.