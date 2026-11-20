2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda 16 Kasım Pazartesi günü başlayan tatilin son gününe girildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hafta sonunun ardından yeniden ders başı yapmaya hazırlanırken okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor Kasım 2026, okullar 23 Kasım'da açılacak mı? Kasım ara tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 çalışma takvimine göre Kasım ara tatili 20 Kasım 2026 Cuma günü sona eriyor.

16 Kasım Pazartesi başlayan birinci dönem ara tatili, resmî takvimde 5 iş günü olarak uygulanıyor.

Ancak 14-15 ve 21-22 Kasım hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmemiş olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 23 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 21-22 Kasım hafta sonunun ardından pazartesi sabahı yeniden ders başı yapacak.

Böylece 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan 9 günlük tatil tamamlanmış olacak.

ARA TATİLİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

20 Kasım 2026 Cuma itibarıyla MEB'in birinci dönem ara tatili bugün sona eriyor.

Öğrenciler, 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerini de tatil yaparak geçirecek.

İlk ders zili 23 Kasım Pazartesi günü çalacak.

KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Evet. MEB takviminde 5 iş günü olarak belirlenen Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürüyor.

2026 Kasım ara tatili takvimi:

13 Kasım Cuma: Son ders günü

14-15 Kasım: Hafta sonu tatili

16 Kasım Pazartesi: Ara tatil başlangıcı

20 Kasım Cuma: Ara tatilin son günü

21-22 Kasım: Hafta sonu tatili

23 Kasım Pazartesi: Okullar açılıyor

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2027?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler için sıradaki uzun tatil, yarıyıl tatili olacak.

MEB'in açıkladığı tarihlere göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Yarıyıl tatili tarihleri:

Başlangıç: 25 Ocak 2027 Pazartesi

Bitiş: 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci ara tatil 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonunun ardından öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Böylece Kasım ara tatilinin ardından öğrencileri yarıyıl tatili, Mart ara tatili ve yaz tatili bekliyor.

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