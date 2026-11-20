ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda 21-22 Kasım hafta sonunda gerçekleştirilecek sınavlar belli oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, yabancı dil yeterliliğini belgelemeyi hedefleyenler ve açıköğretim öğrencileri için yoğun bir sınav programı uygulanacak. Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek oturumların başlangıç saatleri de açıklandı. Peki, bu hafta sonu sınav var mı, 21-22 Kasım 2026 hangi sınavlar yapılacak? Cumartesi ve pazar günü ÖSYM sınavı var mı? İşte ayrıntılar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? (21-22 KASIM 2026)

Evet, 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günü ÖSYM, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavlar gerçekleştirilecek.

Hafta sonu yapılacak sınavlar:

2026-GUY/2 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü Sınavı

2026-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

ATA AÖF Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

21 KASIM CUMARTESİ HANGİ SINAVLAR VAR?

21 Kasım 2026 Cumartesi günü üç farklı sınav programı uygulanacak. ATA AÖF öğrencileri iki oturumda sınava girerken Gelir İdaresi Başkanlığı kapsamında iki ayrı sınav yapılacak.

21 Kasım Cumartesi sınav saatleri:

09.30: ATA AÖF Güz Dönemi Vize Sınavı (1. Oturum)

10.00: Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü Sınavı

13.45: 2026-GUY/2 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

14.00: ATA AÖF Güz Dönemi Vize Sınavı (2. Oturum)

GUY/2 sınavına girecek adayların saat 13.30'dan önce sınav binalarında bulunmaları gerekiyor. Bu saatten sonra adaylar binalara alınmayacak.

22 KASIM PAZAR HANGİ SINAVLAR VAR?

22 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından 2026-YDS/2 sınavı düzenlenecek. ATA AÖF öğrencileri ise güz dönemi vize sınavlarının üçüncü oturumuna katılacak.

22 Kasım Pazar sınav saatleri:

10.15: 2026-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

15.00: ATA AÖF Güz Dönemi Vize Sınavı (3. Oturum)

YDS/2 sınavına katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/2), 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Sınava giriş belgeleri 12 Kasım'da erişime açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

2026-YDS/2 sonuçları 10 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları, 21-22 Kasım tarihlerinde yüz yüze ve üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF sınav programı:

21 Kasım Cumartesi: 09.30 ve 14.00

22 Kasım Pazar: 15.00

Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlikleriyle sınava katılmaları gerekiyor. Her ders için 30 dakika sınav süresi uygulanacak.

GİB GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SAAT KAÇTA?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Grup Müdürlüğü Sınavı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenecek.

Adayların güvenlik kontrolleri nedeniyle en geç saat 09.00'da sınav binasının girişinde hazır bulunmaları gerekiyor.

BU HAFTA SONU KPSS, ALES VE YKS VAR MI?

ÖSYM'nin 21-22 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan sınav takviminde KPSS, ALES veya YKS oturumu bulunmuyor.

Bu hafta sonunda ÖSYM tarafından GUY/2 ve YDS/2 sınavları uygulanacak.

SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

ÖSYM, GUY/2 ve YDS/2 sınavlarına katılacak adaylar için bazı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonunda açık tutulacağını duyurdu.

Nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri:

21 Kasım Cumartesi: 11.00-13.30

22 Kasım Pazar: 07.00-10.00

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik belgesi sınava giriş şartlarını karşılamayan adaylar, belirlenen nüfus müdürlüklerine başvurarak geçici kimlik belgesi alabilecek.

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