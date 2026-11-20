Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü öncesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler tatil durumunu araştırmaya başladı. 2026 yılında salı gününe denk gelen Öğretmenler Günü, Kasım ara tatilinin hemen ardından kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takviminde günün resmî tatil olup olmadığı ve derslerin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 24 Kasım resmî tatil mi, yarım gün mü? İşte ayrıntılar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım 2026 Salı günü okullar tatil olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde Öğretmenler Günü için tatil uygulaması bulunmuyor.

Bu nedenle Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek.

Öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak derslerin ardından 24 Kasım Salı günü de okullarına gidecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmî tatil değil.

Türkiye'deki ulusal bayramları ve genel tatil günlerini belirleyen 2429 sayılı Kanun kapsamında 24 Kasım, resmî tatiller arasında yer almıyor.

Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve eğitim kurumları olağan çalışma düzenini sürdürecek.

24 KASIM'DA DERS İŞLENECEK Mİ?

Evet, 24 Kasım Salı günü okullarda dersler işlenecek.

Öğretmenler Günü nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verilmesi yönünde bir karar bulunmuyor.

Ancak okulların düzenleyeceği kutlama törenleri, şiir dinletileri ve çeşitli etkinlikler nedeniyle bazı ders saatlerinde program değişiklikleri yapılabilecek.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

24 Kasım 2026 Salı günü için ülke genelinde yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor.

İlkokul, ortaokul ve liselerde normal ders programı geçerli olacak.

Okullarda düzenlenecek Öğretmenler Günü etkinliklerinin saatleri ve kapsamı ise ilgili okul yönetimlerinin hazırladığı programlara göre farklılık gösterebilecek.

24 KASIM'DA ÖĞRETMENLER İZİNLİ Mİ?

Öğretmenler Günü, öğretmenler için de genel bir izin veya resmî tatil günü olarak uygulanmıyor.

Öğretmenler, 24 Kasım Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek. Kutlama programlarında görev alan öğretmenler ise belirlenen tören ve etkinliklere katılacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULLARDA HANGİ ETKİNLİKLER YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı genelgeyle Öğretmenler Günü kutlamalarına ilişkin programı duyurdu.

Buna göre 24 Kasım kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Öğretmenler Günü etkinlikleri arasında:

Öğretmenlere yönelik kutlama törenleri

Şiir, kompozisyon ve resim etkinlikleri

Öğrenci ve öğretmen buluşmaları

Emekli öğretmenlere yönelik programlar

Adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin törenleri

Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler

yer alıyor.

KASIM ARA TATİLİ BİTTİ Mİ, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 20 Kasım 2026 Cuma günü sona eriyor.

Öğrenciler, 21-22 Kasım hafta sonunun ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Öğretmenler Günü ise ara tatilin tamamlanmasından bir gün sonra, 24 Kasım Salı günü kutlanacak.

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