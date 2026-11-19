Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasında manevi önemi büyük olan Üç Ayların başlangıç tarihi yaklaşırken Recep, Şaban ve Ramazan aylarının hangi gün başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026-2027 dini günler takvimine göre Üç Aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Üç Ayların ilk kandili olan Regaip Kandili de aynı gün idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili hangi gün, ayın kaçında? Üç Aylar ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm tarihler...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026-2027 dini günler takvimine göre Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Üç Ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, 10 Aralık Perşembe günü akşam ezanıyla başlayacak ve gece boyunca dualar ve ibadetlerle değerlendirilecek.

ÜÇ AYLAR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların ibadetlerini artırdığı, manevi hazırlık ve arınma dönemi olarak kabul edilen Üç Aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Recep ayının başlamasıyla birlikte Üç Aylar dönemine girilecek. Ardından Şaban ayı ve Ramazan ayı gelecek.

RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet'in 2026-2027 dini günler takvimine göre Üç Ayları oluşturan ayların başlangıç tarihleri şöyle:

Recep ayı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Şaban ayı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Ramazan ayı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2026-2027 KANDİL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takviminde yer alan önemli tarihler arasında Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi bulunuyor.

2026-2027 döneminin önemli dini günleri şöyle:

Üç Ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027

Berat Kandili: 22 Ocak 2027

Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027

ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARDAN OLUŞUYOR?

İslam dünyasında büyük önem taşıyan Üç Aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Recep ayıyla başlayan bu manevi dönem, Şaban ayıyla devam ediyor ve Ramazan ayıyla sona eriyor. Bu süreçte Regaip, Miraç ve Berat kandilleri idrak edilirken Ramazan ayında Kadir Gecesi de Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Üç Aylar, Müslümanların ibadetlerine daha fazla zaman ayırdığı, dua ettiği ve manevi hazırlıklarını yoğunlaştırdığı özel bir dönem olarak kabul ediliyor.