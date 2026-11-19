DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen sınavlara katılan adaylar, uzmanlık eğitimi ve diploma denklik süreçleri açısından önem taşıyan puanlarını öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi 26 Kasım 2026 olarak açıklandı. Böylece DUS ve STS Diş Hekimliği adaylarının sonuçlarını öğrenebileceği tarih netleşti. Peki, 2026 DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? STS Diş Hekimliği sonuçları hangi gün ilan edilecek? İşte sonuç sorgulama ekranı...

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem sonuçları 26 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların açıklanacağı kesin saat ise henüz duyurulmadı.

STS DİŞ HEKİMLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-STS Diş Hekimliği 2. dönem sınav sonuçları da 26 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diş hekimliği diplomalarının denkliği için gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından puanlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek.

DUS VE STS SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL AÇILIR?

DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuçları öğrenmek için şu adımlar takip edilecek:

ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yapın. T.C. kimlik numaranızı girin. Aday şifrenizi ilgili alana yazın. 2026-DUS 2. Dönem veya 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sonuç ekranını açın. Sınav puanınızı ve sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

DUS ve STS sonuç sorgulama ekranı: https://sonuc.osym.gov.tr/

DUS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-DUS 2. dönem sınavı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi. Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların katıldığı sınavda Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı da 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Yalnızca Ankara'da düzenlenen sınav, yurt dışından alınan diş hekimliği diplomalarının Türkiye'deki denklik süreçlerinde değerlendiriliyor. STS Diş Hekimliği sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltildi.

DUS VE STS SONUÇLARI AYNI GÜN MÜ AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde hem 2026-DUS 2. dönem hem de 2026-STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavlarının sonuç tarihi 26 Kasım 2026 olarak duyuruldu. Buna göre iki sınavın sonuçları aynı gün adayların erişimine açılacak.