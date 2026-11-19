Nazar duası, nazardan korunmak ve kötü gözlerin etkisinden Allah'a sığınmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam inancında nazara karşı okunması tavsiye edilen Felak ve Nas sureleri başta olmak üzere Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nazardan korunmak için okuduğu dualar da merak ediliyor. Peki, en kuvvetli nazar duası hangisi? Nazar değen kişiye hangi dua okunur? Nazar çıkması için hangi sureler okunmalı? İşte Arapça ve Türkçe okunuşlarıyla nazar duaları ve anlamları...

EN KUVVETLİ NAZAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Nazar ve kötü bakışlardan Allah'a sığınmak için okunabilecek dualardan biri, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunları Hasan ve Hüseyin için okuduğu rivayet edilen duadır.

Arapça okunuşu:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

Türkçe okunuşu:

Eûzü bi-kelimâtillâhi't-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh.

Türkçe anlamı:

Her türlü şeytandan, zararlı canlıdan ve kötü gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Bu dua, Sahih-i Buhari'de (3371) yer alan rivayete dayanmaktadır.

NAZAR ÇIKMASI İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

Nazar değdiği düşünülen bir kişi için Felak ve Nas sureleri okunarak Allah'tan korunma ve şifa istenebilir. Peygamber Efendimizin de nazara karşı Felak ve Nas surelerini okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir.

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul eûzü bi-rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Türkçe anlamı:

De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden ve haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabahın Rabbine sığınırım.

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul eûzü bi-rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Türkçe anlamı:

De ki: İnsanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım. İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden. Gerek cinlerden gerek insanlardan olsun.

NAZAR DEĞEN KİŞİYE OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hastalara ve nazardan etkilendiği düşünülen kişilere okuduğu rivayet edilen dualardan biri de şöyledir:

Arapça:

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

Okunuşu:

Bismillâhi erkîk, min külli şey'in yü'zîk, min şerri külli nefsin ev ayni hâsidin, Allâhu yeşfîk, bismillâhi erkîk.

Anlamı:

Allah'ın adıyla sana okuyorum. Sana eziyet veren her şeyden, her nefsin ve haset eden gözün kötülüğünden Allah seni korusun. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okuyorum.

Bu dua Sahih-i Müslim'de (2186) rivayet edilmiştir.

NAZAR DUASI KAÇ KERE OKUNMALI?

Nazar duasının belirli sayıda okunması gerektiğine dair genel bir zorunluluk bulunmuyor. Kişi dilediği zaman Allah'a sığınarak dua edebilir.

Bununla birlikte Peygamber Efendimizin sabah ve akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer defa okumayı tavsiye ettiğine ilişkin rivayet bulunmaktadır.

NAZARDAN KORUNMAK İÇİN HANGİ SURELER OKUNUR?

İslam inancında nazardan korunmak ve Allah'a sığınmak amacıyla şu sure ve ayetler okunabilir:

Felak Suresi

Nas Suresi

İhlas Suresi

Ayetel Kürsi

Kalem Suresi 51 ve 52. ayetler

Bu sure ve ayetler okunarak Allah'tan korunma, huzur ve şifa dilenir.

NAZAR BONCUĞU TAKMAK DİNEN UYGUN MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nazardan korunmak amacıyla nazar boncuğu ve benzeri nesnelerden medet umulmasını uygun görmemektedir. Korunmanın Allah'tan istenmesi ve dua edilmesi gerektiğini belirtmektedir.