MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarına gelen yeni bölümde mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci takım dokunulmazlığı için mutfağa girdi. Dolma konseptiyle gerçekleştirilen mücadelede yarışmacılar en başarılı tabakları hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Kaybeden takımda oynanan bireysel dokunulmazlık mücadelesinde ise Enes, Bahar'ı geride bırakarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Konsey oylamasında haftanın ikinci eleme adayı olarak Tolgahan seçildi. İşte MasterChef 18 Kasım 2026 son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF 18 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan Türk mutfağının önemli lezzetlerinden dolma çeşitlerini hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda takım dokunulmazlığını kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sonuçla birlikte haftanın takım oyunlarında skor 1-1'e geldi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden tezgâh başına geçti. Gecenin bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Bahar ve Enes finale kalan isimler oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan Enes, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece Enes, haftanın ikinci eleme adayı olma riskinden kurtuldu.

MASTERCHEF 18 KASIM İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından gözler konsey oylamasına çevrildi. Mavi takım yarışmacılarının kullandığı oylar sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Tolgahan oldu. Böylece Tolgahan, MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren ikinci yarışmacı olarak açıklandı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümün ardından haftanın eleme potasındaki isimler şöyle sıralandı:

Şükran – Haftanın ilk eleme adayı Tolgahan – Haftanın ikinci eleme adayı

MASTERCHEF TAKIM OYUNLARINDA SKOR KAÇ KAÇ OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım dokunulmazlığını mavi takım kazanmıştı. 18 Kasım'da oynanan ikinci mücadelede ise kırmızı takım galip geldi. Böylece iki takım arasındaki mücadelede skor 1-1'e eşitlendi. Yarışmacılar, haftanın kalan oyunlarında avantaj elde etmek için mücadele etmeye devam edecek.