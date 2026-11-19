2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumunun değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 05.35 itibarıyla erişime açılan sonuçlarla birlikte lise mezunu adayların KPSS puanları belli oldu. Kamu kurumlarında memur olabilmek için sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları nasıl sorgulanır? KPSS lise sonuç belgesi nereden alınır? İşte 2026 KPSS sonuç sorgulama ekranı ve merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 19 Kasım Perşembe günü saat 05.35'ten itibaren adayların erişimine sunuldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebiliyor.

ÖSYM'nin resmî duyurusu: https://www.osym.gov.tr/

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. KPSS sonuç sorgulama işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranızı ilgili alana yazın. ÖSYM aday şifrenizi girin. 2026-KPSS Ortaöğretim sonuç belgesini açın. Sınav puanınızı ve değerlendirme bilgilerinizi görüntüleyin.

KPSSP94 PUANI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adayların puanları KPSSP94 puan türü üzerinden hesaplanıyor. Adaylar, ÖSYM sonuç ekranına giriş yaptıktan sonra KPSSP94 puanlarını ve sınav sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor. Bu puan, ortaöğretim düzeyindeki kamu personeli alımlarında ve ilgili yerleştirme işlemlerinde kullanılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınavda adaylara cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ilgili sınav kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde iki yıl geçerliliğini koruyor. Adaylar, elde ettikleri puanlarla bu süre içerisinde şartlarını taşıdıkları kamu personeli alımlarına başvurabiliyor.

KPSS SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLİR Mİ?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) e-Devlet üzerinden giriş yaparak sınav sonuçları bölümünü kontrol edebilir. Sonuç belgesine doğrudan ulaşmak isteyen adaylar ise ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ni kullanabilir.