Galatasaray'da 2026-2027 sezonunda forma giyen futbolcuların yalnızca performansları ve kariyerleri değil, özel hayatlarına ilişkin merak edilen detaylar da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Bunlardan biri de yıldız oyuncuların burçları. Sarı-kırmızılı takımın güncel kadrosunda Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Leroy Sané, Rafael Leao, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve daha birçok önemli isim bulunuyor. Galatasaray'ın resmi sitesinde yer alan güncel kadroda 2026-2027 sezonunda A takımda bulunan oyuncular listeleniyor. Futbolcuların doğum tarihleri esas alınarak hazırlanan listede Galatasaray kadrosunda birçok farklı burçtan oyuncu bulunuyor.

EN ÇOK HANGİ BURÇTAN GALATASARAYLI FUTBOLCU VAR?

Galatasaray kadrosunda doğum tarihlerine göre bazı burçlar birden fazla futbolcu tarafından temsil ediliyor. Özellikle İkizler, Yengeç ve Oğlak burçlarından birden fazla oyuncu bulunuyor.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN BURÇLARI

KOÇ BURCU

Uğurcan Çakır – 5 Nisan 1996

BOĞA BURCU

Enes Emre Büyük – 8 Mayıs 2006

El Chadaille Bitshiabu – 16 Mayıs 2005

İKİZLER BURCU

Barış Alper Yılmaz – 23 Mayıs 2000

Roland Sallai – 22 Mayıs 1997

Davinson Sánchez – 12 Haziran 1996

Rafael Leão – 10 Haziran 1999

Gabriel Sara – 26 Haziran 1999

YENGEÇ BURCU

Günay Güvenç – 25 Haziran 1991

Eren Elmalı – 7 Temmuz 2000

Yunus Akgün – 7 Temmuz 2000

ASLAN BURCU

Jankat Yılmaz – 16 Ağustos 2004

Ismail Jakobs – 17 Ağustos 1999

BAŞAK BURCU

Abdülkerim Bardakcı – 7 Eylül 1994

Mario Lemina – 1 Eylül 1993

TERAZİ BURCU

İlkay Gündoğan – 24 Ekim 1990

AKREP BURCU

Kaan Ayhan – 10 Kasım 1994

OĞLAK BURCU

Victor Osimhen – 29 Aralık 1998

Leroy Sané – 11 Ocak 1996

KOVA BURCU

Lucas Torreira – 11 Şubat 1996

BALIK BURCU

Galatasaray'da balık burcu olan bir futbolcu bulunmamaktadır.

OSIMHEN HANGİ BURÇ?

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen Oğlak burcu. Nijeryalı futbolcu 29 Aralık 1998 tarihinde doğdu.

SANÉ HANGİ BURÇ?

Leroy Sané Oğlak burcu. Alman yıldız 11 Ocak 1996 tarihinde doğdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ BURÇ?

Barış Alper Yılmaz İkizler burcu. Milli futbolcu 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu.

RAFAEL LEAO HANGİ BURÇ?

Rafael Leao İkizler burcu. Portekizli yıldızın doğum tarihi 10 Haziran 1999.

LUCAS TORREIRA HANGİ BURÇ?

Lucas Torreira Kova burcu. Uruguaylı futbolcu 11 Şubat 1996 doğumlu.