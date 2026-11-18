MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk eleme adayı belli oldu. 17 Kasım 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümde Mavi ve Kırmızı Takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. Kaybeden Kırmızı Takım'da ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu mücadeleyi Nilay kazanırken, konseyde yapılan oylama sonucunda Şükran haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF 17 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Şefler, yarışmacılardan kiş ve tart çeşitlerinden oluşan özel bir menü hazırlamalarını istedi. Yarışmacıların hazırladığı tabaklar Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından haftanın ilk takım dokunulmazlığının sahibi Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları, bu kez bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Hatay mortadella hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Nilay, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Nilay böylece eleme adayı olmaktan kurtuldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından Kırmızı Takım'da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en fazla ismi yazılan yarışmacı Şükran oldu. Böylece Şükran, MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

17 Kasım Salı günü yayınlanan bölümün sonuçları şöyle:

Takım dokunulmazlığını kazanan: Mavi Takım

Mavi Takım Bireysel dokunulmazlığı kazanan: Nilay

Nilay Haftanın ilk eleme adayı: Şükran

Şükran Bireysel dokunulmazlıkta son ikiye kalan: Nilay ve Şadi

Nilay ve Şadi

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

17 Kasım Salı günü açıklanan sonuçla birlikte haftanın eleme potasına giren ilk isim Şükran oldu. Hafta boyunca oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni eleme adayları da belli olacak. Eleme potasının tamamlanmasının ardından yarışmacılardan biri MasterChef Türkiye'ye veda edecek.