Galatasaray'da 2026-2027 sezonunda forma giyen futbolcuların yalnızca performansları ve kariyerleri değil, özel hayatlarına ilişkin merak edilen detaylar da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Bunlardan biri de yıldız oyuncuların burçları. Sarı-kırmızılı takımın güncel kadrosunda Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Leroy Sané, Rafael Leao, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve daha birçok önemli isim bulunuyor. Galatasaray'ın resmi sitesinde yer alan güncel kadroda 2026-2027 sezonunda A takımda bulunan oyuncular listeleniyor. Futbolcuların doğum tarihleri esas alınarak hazırlanan listede Galatasaray kadrosunda birçok farklı burçtan oyuncu bulunuyor.
EN ÇOK HANGİ BURÇTAN GALATASARAYLI FUTBOLCU VAR?
Galatasaray kadrosunda doğum tarihlerine göre bazı burçlar birden fazla futbolcu tarafından temsil ediliyor. Özellikle İkizler, Yengeç ve Oğlak burçlarından birden fazla oyuncu bulunuyor.
GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN BURÇLARI
KOÇ BURCU
Uğurcan Çakır – 5 Nisan 1996
BOĞA BURCU
Enes Emre Büyük – 8 Mayıs 2006
El Chadaille Bitshiabu – 16 Mayıs 2005
İKİZLER BURCU
Barış Alper Yılmaz – 23 Mayıs 2000
Roland Sallai – 22 Mayıs 1997
Davinson Sánchez – 12 Haziran 1996
Rafael Leão – 10 Haziran 1999
Gabriel Sara – 26 Haziran 1999
YENGEÇ BURCU
Günay Güvenç – 25 Haziran 1991
Eren Elmalı – 7 Temmuz 2000
Yunus Akgün – 7 Temmuz 2000
ASLAN BURCU
Jankat Yılmaz – 16 Ağustos 2004
Ismail Jakobs – 17 Ağustos 1999
BAŞAK BURCU
Abdülkerim Bardakcı – 7 Eylül 1994
Mario Lemina – 1 Eylül 1993
TERAZİ BURCU
İlkay Gündoğan – 24 Ekim 1990
AKREP BURCU
Kaan Ayhan – 10 Kasım 1994
OĞLAK BURCU
Victor Osimhen – 29 Aralık 1998
Leroy Sané – 11 Ocak 1996
KOVA BURCU
Lucas Torreira – 11 Şubat 1996
BALIK BURCU
Galatasaray'da balık burcu olan bir futbolcu bulunmamaktadır.
OSIMHEN HANGİ BURÇ?
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen Oğlak burcu. Nijeryalı futbolcu 29 Aralık 1998 tarihinde doğdu.
SANÉ HANGİ BURÇ?
Leroy Sané Oğlak burcu. Alman yıldız 11 Ocak 1996 tarihinde doğdu.
BARIŞ ALPER YILMAZ HANGİ BURÇ?
Barış Alper Yılmaz İkizler burcu. Milli futbolcu 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu.
RAFAEL LEAO HANGİ BURÇ?
Rafael Leao İkizler burcu. Portekizli yıldızın doğum tarihi 10 Haziran 1999.
LUCAS TORREIRA HANGİ BURÇ?
Lucas Torreira Kova burcu. Uruguaylı futbolcu 11 Şubat 1996 doğumlu.