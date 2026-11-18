Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini belirledi. İngiltere merkezli sözlüğün bu yılki tercihi, yapay zekânın insan hayatındaki etkisinin giderek arttığı bir dönemde dikkat çekti. 2026 yılının kelimesi olarak "Human" (İnsan) seçildi. Kararın arkasında, yapay zekânın gelişmesiyle birlikte insanlara özgü düşünme, hissetme, üretme ve karar verme becerilerinin yeniden tartışılmaya başlanması bulunuyor. Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, yapay zekânın insanların insan olma biçimine ilişkin konuşmalarını değiştirdiğini belirtti. İnsanların düşünme süreçlerini teknolojiye devretmeleri halinde neleri kaybedebileceklerine yönelik endişelerin arttığını ifade eden McIntosh, yapay zekâya ne ölçüde güvenilmesi gerektiğinin yeniden değerlendirildiğine dikkat çekti.

2026 YILININ KELİMESİ HUMAN NE DEMEK?

Cambridge Sözlüğü tarafından 2026 yılının kelimesi seçilen "Human", Türkçede "insan" anlamına geliyor. Sözlükte kelime; insanları tanrılardan, hayvanlardan veya makinelerden ayıran niteliklere, kusurlara ve duygulara sahip olma durumunu ifade ediyor.

Kelimenin bu yıl öne çıkmasında yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle insan zihni ve yapay zekâ arasındaki farklılıkların daha fazla tartışılması etkili oldu. Özellikle insanların düşünme, öğrenme ve problem çözme süreçlerinde yapay zekâdan daha fazla yararlanması, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

CAMBRIDGE SÖZLÜĞÜ NEDEN HUMAN KELİMESİNİ SEÇTİ?

Cambridge Sözlüğü Baş Editörü Colin McIntosh, yapay zekânın insanların insan olma biçimine ilişkin konuşmalarını değiştirdiğini söyledi.

McIntosh, insanların düşünme süreçlerini yapay zekâya devretmeleri halinde neleri kaybedebilecekleri konusunda endişe duyduklarını belirtti. Matematikten küçük yaştaki çocukların eğitimine kadar birçok alanda yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasının, teknolojiye duyulan güvenin yeniden sorgulanmasına yol açtığını ifade etti.

McIntosh, insan kavramının geleneksel olarak insanları tanrılardan ve hayvanlardan, günümüzde ise makinelerden ayırdığını vurguladı. Ayrıca son dönemde "human-made" (insan yapımı) ve "human author" (insan yazar) gibi birleşik ifadelerin kullanımındaki artışın da kelimenin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

YAPAY ZEKÂ İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland da "Human" kelimesinin yılın kelimesi seçilmesini değerlendirdi. İnsanlık anlayışının değiştiğine dikkat çeken McClelland, insan zihni ile yapay zekâ arasındaki farkların daha fazla sorgulandığını ifade etti. McClelland, insanları makinelerden ayıran özelliklerin bilinç, yaratıcılık veya şefkat olup olmadığına ilişkin tartışmaların önem kazandığını belirtti.

Yapay zekânın geleceğinin kaçınılmaz bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan McClelland, teknolojinin geleceğinde insanların vereceği kararların belirleyici olacağını söyledi.

2026 YILININ KELİMESİ İÇİN HANGİ KELİMELER ADAYDI?

Cambridge Sözlüğü'nün 2026 yılı için değerlendirdiği diğer kelimeler arasında yapay zekâ ve dijital teknolojilerle bağlantılı ifadeler de yer aldı.

Yılın kelimesi için değerlendirilen diğer adaylar şöyle:

Agent (Ajan): İnsan kontrolü olmadan karmaşık işlemleri gerçekleştirebilen yapay zekâ sistemlerini tanımlıyor.

Wholesome: Fiziksel, ahlaki veya duygusal açıdan kişinin hayatını iyileştiren, iyi ve faydalı şeyleri ifade ediyor.

Analogue (Analog): İnternet veya dijital teknoloji içermeyen faaliyetleri ve deneyimleri tanımlıyor.

Cambridge Sözlüğü'nün değerlendirmesinde yapay zekâ ve dijitalleşme temalı kelimelerin ağırlık kazanması, teknolojinin günlük yaşam üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

CAMBRIDGE SÖZLÜĞÜ 2025 YILININ KELİMESİ NEYDİ?

Cambridge Sözlüğü, 2025 yılının kelimesi olarak "Parasocial" (Parasosyal) ifadesini seçmişti. Parasosyal kelimesi, bir kişinin hiç tanımadığı bir ünlüye, sosyal medya fenomenine veya kurgusal karaktere karşı geliştirdiği tek taraflı duygusal bağı tanımlıyor.

2025 yılında öne çıkan bu kavram, sosyal medya ve dijital platformların insanların ilişkileri üzerindeki etkisini yansıtmıştı. 2026 yılında ise Cambridge Sözlüğü'nün "Human" tercihi, yapay zekâ çağında insan olmanın anlamına yönelik tartışmaları yılın merkezine taşıdı.