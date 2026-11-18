18 Kasım 2026 hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi için yapılan fırtına uyarısı dikkat çekti. Güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Peki, 18 Kasım Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı, Ankara'da sağanak bekleniyor mu? Hangi illerde fırtına ve kar etkili olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİDEN 80 KM HIZLA FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve batısında ise rüzgârın yer yer 50-80 kilometre hızla esebileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Meteoroloji, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Uyarı kapsamında özellikle açık alanlarda bulunanların ve ulaşım sağlayacak vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.

BUGÜN HANGİ BÖLGELERDE YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin 18 Kasım 2026 tarihli tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak.

Marmara: Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak.

Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtına etkili olacak. Ege: Bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağış görülecek. Rüzgârın 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgenin kuzey ve batısında sağanak yağış görülecek. Rüzgârın 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akdeniz: Doğu Akdeniz, Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Antalya ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İç Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusunda akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.

Bölgenin kuzey ve doğusunda akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek. Karadeniz: Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış etkili olacak. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu: Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğudaki yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğudaki yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

18 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU: YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 18 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Kentte hava sıcaklığının 19 derece civarında olması tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu için yapılan kuvvetli rüzgâr uyarısı İstanbul'u da yakından ilgilendiriyor.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da 18 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara'da en yüksek hava sıcaklığı 16 derece olacak. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu genelinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

İZMİR'DE YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

İzmir'de bugün çok bulutlu hava bekleniyor. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İzmir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece olması beklenirken Ege'nin kuzey ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Antalya'da 18 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Kentte en yüksek hava sıcaklığının 21 derece olması tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise güneyli yönlerden 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Erzurum ve Kars'ta sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Van'da da akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak.

Malatya'da ise akşam ve gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGÂR VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde, bölge genelinde ise gece saatlerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

18 KASIM 2026 İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MARMARA

Bursa: 23°C – Öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı.

Çanakkale: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 19°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Kırklareli: 18°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

EGE

Denizli: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu.

İzmir: 23°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa: 23°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Muğla: 17°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Adana: 21°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 21°C – Öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

Burdur: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Hatay: 20°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Ankara: 16°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Eskişehir: 18°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Konya: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Nevşehir: 17°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu: 17°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Düzce: 22°C – Akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

Kastamonu: 15°C – Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Zonguldak: 23°C – Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Amasya: 19°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Rize: 19°C – Sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Samsun: 22°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Trabzon: 18°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 8°C – Sabah ve gece yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Kars: 9°C – Sabah ve gece yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Malatya: 15°C – Akşam ve gece sağanak yağışlı.

Van: 10°C – Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 16°C – Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Mardin: 14°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

Siirt: 13°C – Aralıklı sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: 18°C – Akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgârın etkili olacağı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusunda beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi riskine karşı tedbir alınması gerekiyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça fırtınanın etkili olduğu saatlerde açık alanlarda bulunmamaları önem taşıyor.