2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satışları başladı. Yeni yıl öncesinde şansını denemek isteyen vatandaşlar, yılbaşı biletlerinin fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını araştırmaya başladı. Milli Piyango tarafından belirlenen fiyatlara göre çeyrek bilet 250 TL, yarım bilet 500 TL, tam bilet ise 1.000 TL oldu. Bu yılki çekilişte büyük ikramiye 1 milyar TL olarak açıklanırken amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl alınır, nereden satılır? Çeyrek, yarım ve tam biletin kazandıracağı ikramiye ne kadar? İşte 2027 Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2027 NE KADAR?

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları belli oldu. Geçen yıla göre yüzde 25 zamlanan biletlerin satış fiyatları şöyle:

Çeyrek bilet: 250 TL

250 TL Yarım bilet: 500 TL

500 TL Tam bilet: 1.000 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL artırıldı. Çekilişte amorti dahil dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Böylece yılbaşı çekilişinde 1 milyar TL'lik büyük ödülün tamamının kazanan numaraya isabet etmesi halinde dağıtılması öngörülüyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLETE NE KADAR İKRAMİYE ÇIKAR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde kazanılacak ikramiye, satın alınan biletin türüne göre değişiyor. 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin kazanılması durumunda bilet türlerine göre alınabilecek tutarlar şöyle:

Tam bilet: 1 milyar TL

Yarım bilet: 500 milyon TL

Çeyrek bilet: 250 milyon TL

Tam bilette ikramiyenin tamamı, yarım bilette yarısı, çeyrek bilette ise dörtte biri kazanılıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 tarihinde satışa sunuldu. Bilet satın almak isteyen vatandaşlar üç farklı yöntemi kullanabiliyor:

Türkiye genelindeki yetkili Milli Piyango bayileri Milli Piyango Online resmî internet sitesi Milli Piyango mobil uygulaması

İnternet üzerinden bilet almak isteyenler millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek yılbaşı özel çekilişi bölümünden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yeni yıl heyecanıyla birlikte yapılacak çekilişte büyük ikramiye, amorti ve diğer ikramiye kategorilerinin kazanan numaraları belirlenecek. Çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ilan edilecek.