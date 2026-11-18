Çılgın Sayısal Loto 18 Kasım 2026 Çarşamba çekilişi tamamlandı. Haftanın merakla beklenen şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto'da 138. çekiliş gerçekleştirildi. 243 milyon 509 bin 583 TL'lik büyük ikramiye için kuponlarını kontrol eden vatandaşlar, kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Çekilişin ardından 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu. Peki, 18 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları neler? Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? İşte Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş detayları...

18 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango tarafından 18 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kazandıran numaraları belli oldu.

4-22-26-37-74-87 Joker: 31 SüperStar: 83

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebiliyor. Sonuç sorgulamak isteyenler Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesine girerek 18 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçebiliyor. Kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri üzerinden biletlerin kazanıp kazanmadığı öğrenilebiliyor.

Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari