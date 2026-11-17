Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında yeni analiz ve raporlama modülünü kullanıma açması, üniversiteye giriş sınavıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Öğrencilerin akademik performanslarının daha ayrıntılı değerlendirileceği uygulamanın ardından "YKS kalkacak mı, 2027 YKS kaldırılacak mı, üniversiteye sınavsız geçiş gelecek mi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte MEB ve ÖSYM'nin açıklamalarına göre son durum...

YKS KALKACAK MI, 2027 YKS KALDIRILACAK MI?

17 Kasım 2026 itibarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kaldırılmasına ilişkin alınmış resmî bir karar bulunmuyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2027 YKS, 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 4 Ekim 2026'da yaptığı açıklamada YKS'nin sistemi ve uygulanışında değişiklik olmayacağını belirtmişti. Bu nedenle MEB'in yeni analiz uygulaması, üniversiteye giriş sınavının kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

MEB'İN YENİ SINAV SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

MEB, 16 Kasım 2026 tarihinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin analiz ve raporlama modülünün erişime açıldığını duyurdu.

Yeni uygulamayla öğrencilerin sınav sonuçları yalnızca aldıkları not üzerinden değil; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde değerlendirilebilecek.

📊 Ortak Yazılı Sınav Sisteminde "Analiz ve Raporlama" Modülü, Erişime Açıldı 📌 Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkân sağlayan "Analiz ve Raporlama" modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. 📌 Yeni uygulamayla sınav sonuçları; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebilecek. Soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturulacak. 👉🏻 https://t.co/rOdbafKR4D — T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) November 16, 2026

Öğretmenler e-Okul üzerinden soru bazlı puan girişlerini tamamladıktan sonra oluşturulan raporları EBA üzerinden inceleyebilecek. Öğrenciler ve veliler de akademik başarıya ilişkin ayrıntılı geri bildirimlere ulaşabilecek.

ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GEÇİŞ GELECEK Mİ?

MEB'in yeni sistemi, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca gösterdikleri akademik performansın daha kapsamlı takip edilmesini sağlayacak.

Bu gelişme üniversiteye sınavsız geçiş ve alternatif yerleştirme modellerine yönelik tartışmaları gündeme getirse de mevcut uygulamanın YKS'nin yerine geçeceğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Yeni sistemin temel amacı, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek destekleme ve telafi çalışmalarının planlanmasına yardımcı olmak.

2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıkladığı 2027 sınav takvimine göre YKS üç oturumda gerçekleştirilecek.

TYT: 19 Haziran 2027 Cumartesi

AYT: 20 Haziran 2027 Pazar

YDT: 20 Haziran 2027 Pazar

Başvuru tarihleri: 4 Şubat-2 Mart 2027

Sonuç tarihi: 21 Temmuz 2027

Mevcut resmî takvime göre üniversiteye hazırlanan adaylar, 2027 yılında da YKS'ye katılacak.

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