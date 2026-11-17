Sürücü belgesi yenileme için gerekli belgeler ve 2026 yılı ehliyet yenileme ücretleri yeniden gündeme geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2027-2031 döneminde 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolacak. 2026 sonuna kadar ise 374 bin 805 ehliyetin yenilenmesi gerekiyor. Gelişmenin ardından vatandaşlar başvuru şartlarını ve ücretleri araştırmaya başladı. Peki, sürücü belgesi yenileme için gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme ücreti 2026 yılında ne kadar, kaç TL? Randevu nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre ehliyet yenileme başvurularında aşağıdaki belgeler isteniyor:

Kimlik belgesi: T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Mevcut sürücü belgesi: Yenilenecek eski veya yeni tip ehliyet

Sürücü sağlık raporu: Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış geçerli rapor

Biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Kan grubu bilgisi: Sağlık raporunda bulunmuyorsa kan grubu kartı veya ilgili beyan

Ücret ödemesi: Başvuru türüne uygun değerli kâğıt, vakıf payı ve gerekiyorsa harç bedelinin yatırılması

Başvuru sırasında bilgilerin elektronik ortamdan kontrol edilebilmesi nedeniyle bazı belgelerin ayrıca çıktısının sunulması gerekmeyebilir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

2026 yılında yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi için toplam 2.115 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Ücretin dağılımı şöyle:

Değerli kâğıt bedeli: 1.690 TL

Vakıf hizmet bedeli: 425 TL

Toplam yenileme ücreti: 2.115 TL

Bu ücret, 2016 yılından itibaren düzenlenen yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde uygulanıyor. Bu işlemde ayrıca sürücü belgesi harcı alınmıyor.

ESKİ TİP EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KAÇ TL?

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için uygulanan indirimli başvuru süresi 31 Ekim 2025'te sona erdi.

Bu nedenle eski tip belgelerin yenilenmesinde 2026 yılı için sınıfa göre harç, değerli kâğıt ve vakıf payı ödeniyor.

2026 eski tip ehliyet değiştirme ücretleri:

A, A1, A2, F sınıfları: 4.354,90 TL

B sınıfı: 8.869,60 TL

B1, BE, C, CE, D, DE ve diğer ilgili sınıflar: 13.386,20 TL

Bu tutarlar sürücü belgesi sınıflarına göre belirlenen harçların 2.115 TL'lik değerli kâğıt ve vakıf bedeline eklenmesiyle hesaplanıyor.

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu sistemi üzerinden işlem yapabiliyor.

Randevu alınabilecek kanallar:

Başvuru için uygun nüfus müdürlüğü ve randevu tarihi seçiliyor. Gerekli ücretlerin ödenmesinin ardından belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat ediliyor.

Yeni sürücü belgesi düzenlendikten sonra başvuru sırasında bildirilen adrese PTT aracılığıyla teslim ediliyor.

EHLİYET YENİLEME SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Sürücü belgesi yenileme başvurularında sağlık raporu zorunlu belgeler arasında bulunuyor.

Vatandaşlar sürücü sağlık raporu almak için aile hekimlerine başvurabiliyor. Gerekli görülmesi halinde uzman hekim değerlendirmesine yönlendirme yapılabiliyor.

Sağlık raporu başvurusunda kişisel sağlık bilgilerinin ilgili sistem üzerinden tamamlanması istenebiliyor. Rapor işlemlerinde sağlık kuruluşunun güncel ücretlendirme ve başvuru kuralları geçerli oluyor.

EHLİYET KAÇ YILDA BİR YENİLENİR?

Yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl olarak uygulanıyor.

- M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F: 10 yıl

- C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE: 5 yıl

Sürücülerin kendi belgelerinde yazan son geçerlilik tarihini kontrol etmesi gerekiyor.

Süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanılması halinde idari yaptırım uygulanabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2026 bilgilendirmesinde bu ihlal için 4.712 TL idari para cezası belirtiliyor.

2027-2031 YILLARINDA KAÇ EHLİYET YENİLENECEK?

Anadolu Ajansının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı 16 Kasım tarihli haberine göre gelecek beş yılda milyonlarca belgenin süresi sona erecek.

2027-2031 döneminde yenilenecek sürücü belgesi: 13.230.620

Aynı dönemde yenilenecek kimlik kartı: 45.568.072

Toplam: 58.798.692 belge

En yoğun yılın 2029 olması bekleniyor. Bu yıl 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesinin ve 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartının geçerlilik süresi dolacak.

2027 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

17 Kasım 2026 itibarıyla 2027 yılına ait kesinleşmiş yeni sürücü belgesi yenileme tarifesi doğrulanmış değil.

Bu nedenle 2027 yılında ne kadar ücret ödeneceğini belirtmek için yeni resmî tarifenin açıklanması gerekiyor.

Geçerlilik süresi 2026 yılında dolan vatandaşların ise mevcut yenileme işlemlerini ertelemeden tamamlaması önem taşıyor.