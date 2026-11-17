Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 17 Kasım 2026 Salı çekilişi tamamlandı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte 1 ile 60 arasından seçilen 6 numara belli oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, kazanan numaraları ve ikramiye tutarlarını araştırmaya başladı. Özellikle büyük ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu oldu. Peki, 17 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? 6 bilen var mı, büyük ikramiye kaç TL oldu? İşte 17 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve resmî sorgulama ekranı...

17 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Süper Loto'nun 17 Kasım Salı günü yapılan çekilişi tamamlandı. Milli Piyango tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 şanslı numara ve ikramiye dağılımı açıklandı.

17 Kasım 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 17 - 12 - 24 - 39 - 9 - 35

6 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: Devir

İkramiye Tutarı: 20,26 TL

5 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 26

İkramiye Tutarı: 179.056,05 TL

4 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 2.033

İkramiye Tutarı: 4.734,8 TL

3 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 42.649

İkramiye Tutarı: 233,75 TL

2 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 376.304

İkramiye Tutarı: 25,55 TL

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

17 Kasım çekilişi öncesinde gerçekleştirilen 15 Kasım 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 933.404.006,63 TL tutarındaki büyük ikramiye devretmişti. Böylece gözler Salı günü düzenlenen yeni çekilişe çevrilirken, büyük ikramiyeyi kazanan bir talihlinin bulunup bulunmadığı merak konusu olmuştu.

17 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilir.

Süper Loto sonuçları sayfasından ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan 6 numara, ikramiye tutarları ve her kategorideki kazanan kişi sayıları görüntülenebilir.

Kuponlarında bulunan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştıran vatandaşlar, kaç numara bildiklerini ve ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.

17 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı:

https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO KAÇ NUMARA BİLENE İKRAMİYE VERİYOR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki numaralardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden katılımcılar büyük ikramiyeyi kazanıyor.

Oyunda 2, 3, 4 ve 5 numarayı doğru tahmin edenler de ilgili ikramiye kategorilerinde ödül elde edebiliyor. Her kategoride kazanılan tutar, çekilişin ikramiye dağılımına ve kazanan kişi sayısına göre belirleniyor.

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