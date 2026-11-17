SON DAKİKA: Van'da deprem meydana geldi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Kasım 2026 Salı günü Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Gevaş ilçesi yakınlarında meydana gelen sarsıntının Bitlis ve Siirt'te de hissedildiği bildirildi. Peki, Van'da deprem saat kaçta oldu, merkez üssü neresi? Depremin büyüklüğü ve derinliği kaç? İşte AFAD son depremler listesine yansıyan ayrıntılar...

SON DAKİKA: VAN'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD verilerine göre Van Gölü'nde 17 Kasım Salı günü saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Gevaş ilçesine 7,74 kilometre uzaklıkta bulunan depremin, yerin 13,61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

VAN DEPREMİ NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın açıkladığı deprem bilgileri şöyle:

Deprem tarihi: 17 Kasım 2026 Salı

Deprem saati: 18.57.45

Büyüklük: 4,3 MW

Merkez üssü: Van Gölü – Gevaş

Derinlik: 13,61 kilometre

Gevaş'a uzaklık: 7,74 kilometre

VAN DEPREMİ HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Van Gölü'nde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, Van'ın farklı ilçelerinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İlk haberlere göre sarsıntı Bitlis ve Siirt'te de hissedildi. Depremin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

VAN DEPREMİNDE CAN KAYBI VEYA HASAR VAR MI?

Van Gölü'ndeki deprem sonrasında can kaybı, yaralanma veya yapısal hasara ilişkin doğrulanmış resmî bir bilgi henüz bulunmuyor.

Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalarla depremin etkilerine ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

Türkiye'de meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinlik bilgileri AFAD'ın resmî son depremler sayfasından takip edilebiliyor.

Vatandaşlar, deprem.afad.gov.tr adresi üzerinden Van ve çevresindeki güncel sismik hareketliliği inceleyebiliyor.

ASpor CANLI YAYIN