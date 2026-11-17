MasterChef Türkiye'de 16 Kasım Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda yeni haftanın kaptanları belirlendi. Yarışmacılar, mavi takımın başına geçebilmek için kuru fasulye ve pilav hazırladı. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim seçildi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

16 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Ayşe kazandı. Şeflerin değerlendirmesiyle rakiplerini geride bırakan Ayşe, haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Kaptanlık yarışında Armağan ile son ikiye kalan Ayşe, hem kendi takımını kurma hem de kırmızı takım kaptanını belirleme hakkını elde etti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanlığını kazanan Ayşe, kırmızı takımın başına Şükran'ı seçti. Böylece yeni haftada Ayşe ve Şükran rakip kaptanlar olarak karşı karşıya gelecek.

MASTERCHEF 16 KASIM MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Ayşe (Kaptan)

Tolga

Bahar

Burçin

Enes

Eyyüp Can

MASTERCHEF 16 KASIM KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şükran (Kaptan)

Muhammed

Armağan

Nilay

Tolgahan

Şadi

KAPTANLIK OYUNUNDA HANGİ YEMEK YAPILDI?

16 Kasım'daki kaptanlık oyununda yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav hazırlamaları istendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in yaptığı tadımın ardından en başarılı tabağı hazırlayan Ayşe gecenin kazananı oldu.

MASTERCHEF'TE YENİ HAFTADA NE OLACAK?

Kaptanların ve takımların belirlenmesinin ardından gözler dokunulmazlık oyunlarına çevrildi. Ayşe'nin liderliğindeki mavi takım ile Şükran'ın kaptanlığındaki kırmızı takım, haftanın takım dokunulmazlığı mücadelelerinde karşı karşıya gelecek.

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