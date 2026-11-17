Emirhan Topçu ve Cemre Baysel sevgili mi? Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile başarılı oyuncu Cemre Baysel, özel hayatlarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikiliden ilk açıklama Cemre Baysel'den gelmişti. Ünlü oyuncu, ilişki iddialarını doğrulayan sözlerinin ardından bu kez Emirhan Topçu'dan sosyal medya hamlesi geldi. Milli futbolcu, sevgilisi Cemre Baysel'in fotoğrafını Instagram hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Peki, Emirhan Topçu ne paylaştı? Cemre Baysel ve Emirhan Topçu sevgili mi? İşte ayrıntılar...

EMİRHAN TOPÇU'DAN CEMRE BAYSEL PAYLAŞIMI!

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Emirhan Topçu, oyuncu Cemre Baysel ile yaşadığı birlikteliği sosyal medya paylaşımıyla da gözler önüne serdi.

16 Kasım Pazartesi akşamı Instagram hesabından paylaşım yapan Topçu, sevgilisi Cemre Baysel'in fotoğrafını kırmızı kalp emojisi eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Çiftin ilişkilerine dair ilk ortak sosyal medya paylaşımı olarak dikkat çeken bu hamle, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

CEMRE BAYSEL VE EMİRHAN TOPÇU SEVGİLİ Mİ?

Cemre Baysel ile Emirhan Topçu'nun birlikteliği geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesiyle başlayan aşk iddiaları, Cemre Baysel'in açıklamasıyla doğrulanmıştı. 13 Kasım'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, Beşiktaşlı futbolcuyla ilişki yaşadığı yönündeki iddialar hakkında konuşmuştu.

Baysel, kendisine yöneltilen soruya, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" yanıtını vermişti. Muhabirlerin tebriklerini de kabul eden oyuncu, Emirhan Topçu'nun o sırada milli takım kampında olduğunu belirtmişti.

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, Beşiktaş'ta forma giyen Türk futbolcudur. Savunma hattında görev yapan milli oyuncu, performansıyla futbolseverlerin takip ettiği isimler arasında bulunuyor. Özel hayatıyla da gündeme gelen Topçu, oyuncu Cemre Baysel ile yaşadığı birlikteliği sosyal medya paylaşımıyla gündeme taşıdı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, televizyon projelerinde rol alan Türk oyuncudur. Özellikle başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisiyle geniş izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor. Başarılı oyuncu, son dönemde Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alıyor.