Kasım ayının merakla beklenen gökyüzü olaylarından Leonid meteor yağmuru için geri sayım sona eriyor. Dünya'nın 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan parçacıkların arasından geçmesiyle oluşan meteor yağmuru, 17 Kasım Salı gününü 18 Kasım Çarşamba gününe bağlayan gece zirve yapacak. Türkiye'den de gözlemlenebilecek olay öncesinde gözler gökyüzüne çevrildi. Peki, bu gece meteor yağmuru var mı, saat kaçta başlayacak? Leonid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nereden ve nasıl izlenir? İşte 2026 Leonid meteor yağmuruna ilişkin merak edilenler...

BU GECE METEOR YAĞMURU VAR MI? 17-18 KASIM 2026

17 Kasım Salı gününü 18 Kasım Çarşamba gününe bağlayan gece Leonid meteor yağmuru gözlemlenebilecek.

Uluslararası Meteor Organizasyonu'nun (IMO) 2026 takvimine göre Leonidler, 6-30 Kasım tarihleri arasında etkinlik gösteriyor. Meteor yağmurunun en yoğun dönemi ise 17-18 Kasım gecesine denk geliyor.

Leonidler, Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'den izlenebilen gökyüzü olayları arasında yer alıyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Uluslararası Meteor Organizasyonu'nun ayrıntılı takvimine göre Leonid meteor yağmurunun olağan maksimumu, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü 02.45'te bekleniyor.

Türkiye'de gözlem için özellikle 02.00-05.00 saatleri arasındaki dönem öne çıkıyor. Ancak meteorlar yalnızca zirve anında değil, gecenin diğer saatlerinde de görülebiliyor.

Zirve tarihi: 18 Kasım 2026 Çarşamba

Zirve saati: 02.45 (TSİ)

Önerilen gözlem aralığı: 02.00-05.00

Tahmini yoğunluk: İdeal koşullarda saatte yaklaşık 15 meteor

Etkinlik dönemi: 6-30 Kasım 2026

LEONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Leonid meteor yağmuru Türkiye'den gözlemlenebilecek. Ancak meteorların görülme ihtimali bulunulan bölgenin hava koşullarına, bulutluluğa ve ışık kirliliğine bağlı olarak değişecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde gökyüzünün açık olduğu alanlarda gözlem yapmak mümkün. Özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerde daha iyi sonuç alınabilir.

Bulutlu ve yağışlı bölgelerde ise meteorların görülmesi zorlaşacak. Bu nedenle gözlem yapacak kişilerin bulundukları ilin güncel hava tahminlerini kontrol etmesi gerekiyor.

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR? EN İYİ GÖZLEM YERLERİ

Leonid meteor yağmurunu görmek için özel bir gözlemevine gitmek gerekmiyor. Gökyüzünün açık olduğu ve şehir ışıklarının etkisinin azaldığı alanlar gözlem için daha uygun koşullar sunuyor.

Öne çıkan gözlem alanları şöyle:

Şehir merkezlerinden uzak kırsal bölgeler

Işık kirliliğinin düşük olduğu yüksek kesimler

Açık görüş alanına sahip yaylalar

Yerleşim yerlerinden uzak ve güvenli seyir alanları

Ufku açık, yapay aydınlatmanın az olduğu bölgeler

Büyükşehirlerde yoğun aydınlatma nedeniyle daha sönük meteorlar fark edilemeyebilir. Karanlık alanlarda ise meteorların oluşturduğu kısa süreli ışık izlerini görmek kolaylaşabilir.

LEONİD METEOR YAĞMURU HANGİ YÖNDE GÖRÜLECEK?

Leonid meteor yağmuru adını, meteorların gökyüzünde çıkış noktası gibi göründüğü Aslan (Leo) takımyıldızından alıyor.

Aslan takımyıldızı, gece ilerledikçe doğu yönünde yükseliyor. Özellikle sabaha karşı daha yüksek bir konuma ulaşması, meteor gözlemi için avantaj sağlıyor.

Ancak meteorlar yalnızca doğu yönünde görülmüyor. Gökyüzünün farklı noktalarında ortaya çıkabilen ışık izlerini yakalayabilmek için geniş bir alanı izlemek öneriliyor.

METEOR YAĞMURU ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜR MÜ? AY IŞIĞI ETKİLİ OLACAK MI?

Leonid meteor yağmuru çıplak gözle görülebiliyor. Teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor. Hatta bu cihazların dar görüş alanı nedeniyle meteorları fark etmek zorlaşabiliyor.

NASA, gözlem öncesinde gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklenmesini öneriyor. Bu sırada telefon ekranı ve güçlü ışıklardan uzak durulması önem taşıyor.

17 Kasım'da Ay ilk dördün evresine ulaşıyor. Akşam saatlerinde Ay ışığı daha sönük meteorların görülmesini zorlaştırabilir. Ay'ın gece yarısı civarında batmasının ardından gözlem koşullarının iyileşmesi bekleniyor.

LEONİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

2026 Leonid meteor yağmuru için ideal koşullarda saatte yaklaşık 15 meteor oluşabileceği tahmin ediliyor.

Uluslararası Meteor Organizasyonu'nun açıkladığı bu değer, ZHR olarak adlandırılan teorik saatlik meteor sayısını ifade ediyor.

Ancak her gözlemcinin bir saatte 15 meteor göreceği kesin değil. Gerçek sayı; ışık kirliliği, bulutluluk, gözlem süresi ve gökyüzünün açıklığına göre daha düşük olabilir.

Leonidleri dikkat çekici kılan özelliklerden biri de hızları. Atmosfere saniyede yaklaşık 71 kilometre hızla giren parçacıklar, zaman zaman parlak ışık izleri oluşturabiliyor.

LEONİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR? METEOR FIRTINASI BEKLENİYOR MU?

Leonid meteor yağmuru, 55P/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı toz ve küçük parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle meydana geliyor.

Atmosfere yüksek hızla giren parçacıklar, çevrelerindeki havayla etkileşerek ışık oluşturuyor. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen bu olayda gerçekte yıldızlar yer değiştirmiyor.

Leonidler geçmişte 1833, 1866, 1966 ve 1999-2002 dönemlerinde olağanüstü yoğun meteor yağmurlarıyla dikkat çekti.

Ancak 2026 yılında binlerce meteorun görüleceği büyük bir meteor fırtınası beklenmiyor. Bu yılın tahmini, olağan Leonid etkinliğine ve saatte yaklaşık 15 meteor seviyesine işaret ediyor.

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