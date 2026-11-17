17 Kasım 2026 Salı TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen vatandaşlar, bu akşam hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağını araştırıyor. Haftanın ikinci gününde ulusal kanallar birbirinden farklı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkacak. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Haysiyet, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, Star TV'de Tuzlu Kahve, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2026 Salı güncel TV yayın akışı...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
- TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı
- Kanal D - Haysiyet
- Show TV - Sevdan Bir Ateş
- Star TV - Tuzlu Kahve
- ATV - Var Mısın Yok Musun
- TV8 - MasterChef Türkiye
17 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.20 Güneşin Doğduğu Yer
17 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
00.15 Daha 17
17 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.30 Kızılcık Şerbeti
17 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
17 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.40 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Yerli Dizi
17 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye