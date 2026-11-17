17 Kasım 2026 Salı TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen vatandaşlar, bu akşam hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının yayınlanacağını araştırıyor. Haftanın ikinci gününde ulusal kanallar birbirinden farklı yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkacak. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Haysiyet, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, Star TV'de Tuzlu Kahve, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2026 Salı güncel TV yayın akışı...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1 - Mehmed: Fetihler Sultanı

Kanal D - Haysiyet

Show TV - Sevdan Bir Ateş

Star TV - Tuzlu Kahve

ATV - Var Mısın Yok Musun

TV8 - MasterChef Türkiye

17 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.20 Güneşin Doğduğu Yer

17 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

00.15 Daha 17

17 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

23.30 Kızılcık Şerbeti

17 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve

00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

17 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.45 Hayallerinin Peşinde

06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.40 Masumlar Apartmanı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Yerli Dizi

17 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.45 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye