Ankara'da su kesintisi yaşanacak! Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren planlı kesinti programını duyurdu. Yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenilenmesi kapsamında gerçekleştirilecek son bağlantı çalışması nedeniyle başkentin iki büyük ilçesinde çok sayıda mahalleye geçici olarak su verilemeyecek. 18 Kasım Çarşamba günü saat 23.55'te başlayacak kesintinin 19 Kasım Perşembe günü saat 23.55'e kadar sürmesi planlanıyor. Peki, Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? Keçiören ve Yenimahalle'de sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ'nin açıkladığı kesinti programı ve mahallelerin tam listesi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?

ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Ankara'daki planlı su kesintisi 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.55'te başlayacak. Ana isale hattındaki bağlantı çalışmalarının tamamlanması için uygulanacak kesintinin 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.55'te sona ermesi öngörülüyor. Yaklaşık 24 saat sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin büyük bölümünde su hizmetinde aksama yaşanacak.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ'nin duyurduğu çalışma takvimine göre suyun 19 Kasım Perşembe günü saat 23.55 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Ancak bağlantı çalışmalarının tamamlanma süresine ve şebekenin yeniden devreye alınmasına bağlı olarak bazı bölgelerde suyun ulaşması gecikebilir. Özellikle yüksek kesimlerde ve şebekenin uç noktalarında suyun yeniden verilmesi daha uzun sürebilir. Vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri alması öneriliyor.

KEÇİÖREN'DE HANGİ MAHALLELERDE SU KESİLECEK?

ASKİ'nin açıklamasına göre Keçiören ilçesinde Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri mahalleleri kesinti kapsamı dışında tutulacak. Bu mahalleler haricinde Keçiören'in diğer mahallelerinde su kesintisi uygulanması bekleniyor. Keçiören'de yaşayan vatandaşların 18 Kasım gecesinden itibaren başlayacak çalışma için hazırlıklı olması gerekiyor.

YENİMAHALLE'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?

ASKİ'nin duyurusuna göre Yenimahalle'de su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

Anadolu Mahallesi

Avcılar Mahallesi

Barıştepe Mahallesi

Burç Mahallesi

Çiğdemtepe Mahallesi

Ergenekon Mahallesi

Esentepe Mahallesi

Güventepe Mahallesi

Güzelyaka Mahallesi

İvedik Köyü

Kaletepe Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

Kayalar Mahallesi

Pamuklar Mahallesi

Serhat Mahallesi

Yeşilevler Mahallesi

Yukarı Yahyalar Mahallesi

Yunus Emre Mahallesi

Yakacık Mahallesi

Memlik Mahallesi

Kuzey Yıldızı Mahallesi

İvedik Hurdacılar Sitesi

Yenimahalle'de belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların planlı kesinti öncesinde su ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlık yapmaları gerekiyor.

ANKARA'DAKİ SU KESİNTİSİ NEDEN YAPILACAK?

ASKİ'nin açıklamasına göre kesintinin nedeni, Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi kapsamında gerçekleştirilecek son bağlantı çalışması. Yaklaşık 40 yıldır kullanılan ana isale hattının yenilenmesiyle başkentin içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesi'nde bulunan P1 Pompa İstasyonu'nda 1400 milimetre çapındaki çelik borunun bağlantı imalatı gerçekleştirilecek. Bu bağlantının yapılabilmesi için su akışının geçici olarak durdurulması gerekiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara'nın içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve su iletim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, bulundukları mahallede su kesintisi olup olmadığını ASKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. ASKİ'nin su arızaları ve kesintileri sayfasında ilçe, mahalle, arıza nedeni ve tahmini tamir saatine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Güncel kesinti bilgilerine ulaşmak için ASKİ'nin resmî sayfası ziyaret edilebilir.

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