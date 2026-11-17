2026 ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu için hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna odaklandı. Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre yılın son ALES oturumu 29 Kasım'da yapılacak. Peki, ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES 3 hangi gün, saat kaçta? İşte ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-ALES/3 sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. 17 Kasım 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından sınav giriş yerlerine ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı. Adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Sınav giriş belgelerinin önceki sınav dönemlerindeki uygulamalar doğrultusunda sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin tarih için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek. Sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanın. 2026-ALES/3 sınavını seçin. Sınav giriş belgenizi görüntüleyin. Sınava gireceğiniz okul, bina ve salon bilgilerini kontrol edin.

ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ulaşmak için: https://ais.osym.gov.tr/

ALES/3 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yılın son ALES sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek.

ALES/3 SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

2026-ALES/3 sınavında adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınavın 12.45'te sona ermesi planlanıyor. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak. Adayların sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları ve ÖSYM'nin sınav kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMADAN SINAVA GİRİLİR Mİ?

Hayır. ALES/3 sınavına katılacak adayların, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. ÖSYM kurallarına göre sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav binasına alınmayacak. Adayların ayrıca geçerli ve fotoğraflı resmî kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Belgenin çıktısının sınav günü adayın yanında bulunması gerekiyor.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

ALES/3 sınav giriş belgesinin renkli olması zorunlu değil. Adaylar belgelerini renkli veya siyah-beyaz çıktı olarak kullanabilecek. Ancak çıktı alınırken adayın fotoğrafının net ve görünür olması gerekiyor. Belge üzerindeki kimlik bilgilerinin ve diğer güvenlik unsurlarının okunabilir durumda bulunmasına dikkat edilmeli. Ayrıca belgenin üzerine herhangi bir yazı, işaret veya şekil eklenmemeli.

ALES/3 SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

2026-ALES/3 sınavında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel soru bulunacak. Adaylara tüm soruları yanıtlamaları için 150 dakika, yani 2 saat 30 dakika süre verilecek. ALES/3 sınavında sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri hesaplanacak.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuç sorgulama ekranı: https://sonuc.osym.gov.tr/

2026 ALES/3 SINAV TAKVİMİ

Sınav tarihi: 29 Kasım 2026 Pazar

Sınav saati: 10.15

Sınav süresi: 150 dakika

Soru sayısı: 100

Sayısal test: 50 soru

Sözel test: 50 soru

Sınav giriş belgeleri: Henüz açıklanmadı

Sınav sonuç tarihi: 17 Aralık 2026 Perşembe