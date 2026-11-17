ABD bankalarında yaşanan erişim sorunu dünya gündemine taşındı! Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank ve Capital One müşterileri çevrim içi bankacılık hizmetlerinde yaşadıkları aksaklıkları bildirdi. Downdetector verilerine göre 16 Kasım Pazartesi günü binlerce kullanıcı internet bankacılığına giriş yapamadığını, hesap bakiyelerini görüntüleyemediğini ve para transferlerinde sorun yaşadığını bildirdi. JPMorgan Chase ise bazı işlemlerin normalden uzun sürdüğünü doğrulayarak teknik bir arıza üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Banka, yaşanan problemin siber saldırıyla bağlantılı olmadığını ve müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişebildiğini belirtti. Öte yandan Zelle üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde de gecikmeler yaşandı. Peki, ABD bankalarında ne oluyor, bankalar çöktü mü, müşterilerin paraları güvende mi? İşte yaşanan gelişmelerin ayrıntıları...

ABD BANKALARINDA NE OLDU?

ABD'de 16 Kasım Pazartesi günü ülkenin önde gelen finans kuruluşlarının çevrim içi hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri arttı. Downdetector verilerinde Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank, Capital One ve Zelle hizmetleriyle ilgili şikayetler öne çıktı.

Kullanıcılar özellikle internet bankacılığı hesaplarına giriş yapamadıklarını, hesap bakiyelerini kontrol etmekte zorlandıklarını ve bazı para transferlerinin tamamlanmadığını bildirdi. Yaşanan aksaklıkların ardından gözler bankalardan gelecek açıklamalara çevrildi. JPMorgan Chase, bazı işlemlerin gecikmesine neden olan teknik bir problem bulunduğunu doğruladı.

JPMORGAN CHASE'DEN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, yaşanan aksaklıkların ardından açıklama yaptı. Banka sözcüsü, teknik bir problem nedeniyle bazı işlemlerin normalden daha uzun sürede tamamlandığını belirtti. Açıklamada müşterilerin hesaplarına ve fonlarına erişimin devam ettiği vurgulandı.

Chase ayrıca yaşanan problemin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını, teknik bir yazılım hatasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. Şirket, aksaklığın giderilmesi ve hizmetlerin normal işleyişine dönmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

BANK OF AMERICA VE WELLS FARGO DA ETKİLENDİ Mİ?

Downdetector üzerinde Chase'in yanı sıra Bank of America, Wells Fargo, US Bank ve Capital One müşterilerinden de sorun bildirimleri geldi. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre diğer bankaların kendi sistemlerinde genel bir kesinti yaşandığı doğrulanmadı. Chase kaynaklı işlemlerde yaşanan yavaşlamalar, farklı bankaların müşterilerini de etkileyebildi.

US Bank, kendi sistemlerinin doğrudan etkilenmediğini, ancak başka finans kuruluşlarıyla gerçekleştirilen Zelle transferlerinde gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi. Bu nedenle tüm ABD bankacılık sisteminin çöktüğü yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Yaşanan gelişme, ağırlıklı olarak Chase kaynaklı teknik bir aksaklık olarak açıklandı.

ZELLE PARA TRANSFERİ NEDEN ÇALIŞMIYOR?

ABD'deki bankacılık sorunlarının ardından Zelle üzerinden para gönderme ve alma işlemleri de gündeme geldi. Zelle, ABD'deki banka hesapları arasında hızlı para transferi yapılmasını sağlayan dijital ödeme ağı olarak kullanılıyor.

Chase kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle bazı müşterilerin Zelle üzerinden gerçekleştirdiği transferlerde gecikmeler yaşandı. Ancak Zelle yetkilileri, ödeme ağının normal şekilde çalıştığını ve kendi sistemlerinde genel bir kesinti bulunmadığını açıkladı. Bazı finans kuruluşlarındaki teknik sorunların Zelle işlemlerine yansıyabileceği belirtildi. Dolayısıyla Zelle'nin tamamen çöktüğüne ilişkin bir doğrulama bulunmuyor.

ABD BANKALARINDAKİ SORUN SİBER SALDIRI MI?

Yaşanan erişim problemlerinin ardından sosyal medyada siber saldırı ihtimali de gündeme geldi. Ancak JPMorgan Chase tarafından yapılan açıklamada teknik aksaklığın siber saldırıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi. Banka, sorunun kendi sistemlerindeki yazılım hatasından kaynaklandığını belirtti. Dolayısıyla ABD'deki bankacılık aksaklığının bir siber saldırı sonucu meydana geldiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca son günlerde Microsoft hizmetlerinde ve ABD hava ulaşımında yaşanan teknik aksaklıklarla bankacılık sorunları arasında doğrulanmış bir bağlantı da bulunmuyor.

ABD BANKALARINDAKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

16 Kasım Pazartesi günü yaşanan teknik aksaklığın ardından JPMorgan Chase, işlemlerin normale dönmesi için çalışmalar yürüttü. Pazartesi akşamı Chase tarafından yapılan açıklamada işlemlerin yeniden normal şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Fox Local'ın aktardığına göre banka, hizmetlerin normale döndüğünü doğruladı.

Associated Press de sorunun geçici bir teknik arızadan kaynaklandığını ve bankanın hizmetleri gün sonunda normale döndürmeyi hedeflediğini aktardı. 17 Kasım Salı itibarıyla eldeki son açıklamalar, Chase kaynaklı aksaklığın giderildiğini gösteriyor. Bununla birlikte kullanıcıların kendi hesapları ve transferleriyle ilgili güncel durumu doğrudan bankalarının resmî kanallarından kontrol etmesi gerekiyor.

ABD BANKALARINDA HESAPLARDAKİ PARA GÜVENDE Mİ?

Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle müşterilerin en çok merak ettiği konulardan biri de hesaplarındaki paraların durumu oldu. Chase, müşterilerin hesaplarına ve fonlarına erişmeye devam edebildiğini açıkladı. Banka ayrıca yaşanan sorunun finansal sistemin tamamını etkileyen sistemik bir problem olmadığını belirtti.

İnternet bankacılığına erişimde sorun yaşanması, hesap bakiyelerinin silindiği veya bankaların iflas ettiği anlamına gelmiyor. Transferi geciken kullanıcıların işlemlerini tekrar tekrar göndermeden önce hesap hareketlerini kontrol etmeleri ve gerektiğinde bankalarının müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri önem taşıyor.