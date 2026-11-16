Üniversitelerde lisans eğitiminin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmalar, öğrencilerin ve üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde yeni bir eğitim modeline geçilmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Düzenlemeyle müfredatın sadeleştirilmesi, ders sayılarının azaltılması ve gençlerin çalışma hayatına daha erken katılması hedefleniyor. Peki, üniversiteler 3 yıla mı düşecek? 4 yıllık üniversiteler ne zaman 3 yıl olacak, hangi bölümleri kapsayacak? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞECEK?

Yükseköğretim Kurulu, dört yıllık lisans programlarının üç yılda tamamlanabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır yeni eğitim modeline hazırlandığını belirtti.

Özvar, lisans programlarının 180 kredi üzerinden yeniden yapılandırılarak üç yılda tamamlanabileceğini ifade etti. Üniversitelerde mevcut derslerin gözden geçirilmesi ve eğitim içeriklerinin güncellenmesi de planın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Ancak 15 Kasım 2026 itibarıyla bütün dört yıllık lisans programlarının üç yıla indirileceğine ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Yeni sistemin hangi üniversitelerde ve hangi bölümlerde uygulanacağı henüz açıklanmadı.

4 YILLIK ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN 3 YIL OLACAK?

Üniversitelerde üç yıllık lisans modeline geçiş için kesin bir uygulama takvimi henüz duyurulmadı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, çalışmaların birkaç yıllık süreç içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ancak uygulamanın 2027-2028 eğitim öğretim yılında başlayacağına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Yeni sistemin yürürlüğe girebilmesi için eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi, kredi ve mezuniyet koşullarının değerlendirilmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle üniversite öğrencilerinin eğitim sürelerinde henüz resmen yürürlüğe giren bir değişiklik söz konusu değil.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM SÜRESİ NEDEN KISALTILIYOR?

Lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi planının temel gerekçeleri arasında gençlerin eğitim hayatını daha kısa sürede tamamlaması ve iş hayatına daha erken başlaması bulunuyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından dört yıllık üniversite eğitimiyle birlikte öğrencilerin toplam 16 yılını örgün eğitim kurumlarında geçirdiğini hatırlattı.

Özvar, askerlik, staj ve iş arama süreçlerinin de eklenmesiyle bazı gençlerin çalışma hayatına katılma yaşının 26-27'ye kadar yükselebildiğini ifade etti.

Türkiye'deki doğurganlık oranlarının düşmesine ve evlilik yaşının ertelenmesine de dikkat çeken Özvar, eğitim süresinin yeniden değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

Planlanan değişiklikle öğrencilerin daha erken mezun olmasının yanı sıra üniversite eğitimiyle istihdam arasındaki bağlantının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

HANGİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 3 YILA DÜŞECEK?

Üç yıllık lisans sistemine geçmesi planlanan bölümlerin kesin listesi henüz açıklanmadı. Bununla birlikte uygulamalı eğitimin daha sınırlı olduğu bazı programların yeni modele uygun olabileceği değerlendiriliyor.

Eğitim uzmanlarının değerlendirmelerine göre üç yıllık eğitim modeli kapsamında ele alınabilecek fakülteler arasında şu alanlar bulunuyor:

Eğitim fakültelerindeki bazı bölümler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bazı programlar

Fen-Edebiyat Fakültesindeki bazı bölümler

Teorik ders ağırlığı yüksek diğer lisans programları

Bu bölümlerin üç yıllık sisteme geçirileceği yönünde henüz resmî karar alınmadı. Nihai kapsamın, programların akademik gereklilikleri ve mesleki yeterlilikleri dikkate alınarak belirlenmesi bekleniyor.

HEMŞİRELİK, TIP VE MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ 3 YIL MI OLACAK?

Yeni eğitim modelinin özellikle uygulamalı dersleri yoğun olan bölümleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Eğitim uzmanları, hemşirelik gibi klinik uygulama ve mesleki deneyimin önemli olduğu programlarda mevcut eğitim süresinin korunabileceğini değerlendiriyor.

Benzer şekilde mühendislik ve mimarlık gibi alanlarda laboratuvar çalışmaları, projeler, stajlar ve mesleki yeterlilik koşullarının yeni sisteme geçişte belirleyici olması bekleniyor.

Tıp, diş hekimliği ve eczacılık gibi hâlihazırda dört yıldan uzun süren programların eğitim sürelerinin değiştirilmesine ilişkin ise açıklanmış bir karar bulunmuyor.

Dolayısıyla sağlık, mühendislik ve diğer uygulama ağırlıklı alanlarda eğitimin kesin olarak üç yıla düşeceğini söylemek mümkün değil.

ÜNİVERSİTELERDE DERS SAYISI AZALACAK MI?

YÖK'ün üzerinde çalıştığı yeni modelin önemli aşamalarından birini müfredatın sadeleştirilmesi oluşturuyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'deki lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunabildiğine, Avrupa'daki bazı üniversitelerde ise bu sayının 20-25 civarında olduğuna dikkat çekti.

Özvar, birbirini tekrar eden derslerin azaltılması ve eğitim içeriklerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda üniversitelerin ders programlarının yeniden değerlendirilmesi, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştiren uygulamaların artırılması ve gereksiz ders yükünün azaltılması hedefleniyor.

Ancak hangi derslerin kaldırılacağı, birleştirileceği veya yeniden düzenleneceği henüz belirlenmedi.

3 YILLIK ÜNİVERSİTE SİSTEMİNDE 180 KREDİ FORMÜLÜ

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıkladığı seçeneklerden biri, lisans programlarının 180 kredi üzerinden yeniden yapılandırılması.

Avrupa'da birçok lisans programı, üç yıllık eğitim süresi ve 180 AKTS kredisi üzerinden yürütülüyor. Bazı meslek alanlarında ise daha uzun eğitim veya lisans sonrasında ilave uzmanlaşma gerekiyor.

Türkiye'de de benzer bir yapı üzerinde çalışılması, üniversitelerin kredi sistemleri ile eğitim içeriklerinin yeniden değerlendirilmesini gündeme getiriyor.

Bununla birlikte 180 kredilik modelin bütün lisans programlarında uygulanacağı kesinleşmedi. Yeni sistemin ayrıntılarının YÖK tarafından açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELERDE YAPAY ZEKA DERSLERİ ARTACAK MI?

Yükseköğretimde planlanan değişiklikler yalnızca eğitim süresinin kısaltılmasıyla sınırlı değil.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite müfredatlarında yapay zeka, dijital beceriler ve teknoloji okuryazarlığına daha fazla yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, mezuniyet sonrasında kullanabilecekleri mesleki ve teknolojik yetkinlikleri geliştirmesi de hedefleniyor.

Üniversitelerin, eğitim programlarını iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına göre güncellemesi ve öğrencilere daha fazla uygulama imkanı sunması planlanıyor.

HALİHAZIRDA ÜNİVERSİTE OKUYAN ÖĞRENCİLER 3 YILDA MEZUN OLABİLECEK Mİ?

Üç yıllık lisans modeliyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de mevcut üniversite öğrencilerinin yeni sistemden yararlanıp yararlanamayacağı.

Ancak düzenlemenin yalnızca yeni kayıt yaptıran öğrencileri mi kapsayacağı, yoksa hâlihazırda öğrenim gören öğrenciler için de uygulanıp uygulanmayacağı açıklanmadı.

Mevcut öğrencilerin tamamladıkları derslerin ve kredilerin yeni sisteme nasıl uyarlanacağına ilişkin de kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

Bu nedenle dört yıllık lisans programında öğrenimine devam eden öğrencilerin mezuniyet tarihleri, açıklanan hazırlık çalışması nedeniyle otomatik olarak değişmeyecek.

3 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ DİPLOMASI GEÇERLİ OLACAK MI?

Planlanan yeni sistemde öğrencilerin mezuniyet yeterlilikleri ve diploma koşullarının nasıl düzenleneceği henüz ayrıntılandırılmadı.

Üç yıllık lisans programları hayata geçirilirse diploma kazanılması için gerekli akademik yeterliliklerin ve öğrenim çıktılarının da yeniden tanımlanması gerekecek.

Özellikle mesleki yetki ve uygulama şartları bulunan bölümlerde yeni sistemin nasıl işleyeceği önem taşıyor.

Bu nedenle diploma denkliği, mesleki yeterlilikler ve lisansüstü eğitime geçiş konularındaki kesin koşulların uygulama esasları açıklandıktan sonra netleşmesi bekleniyor.