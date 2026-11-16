Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2026 Kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açtı. 16 Kasım Pazartesi saat 08.00 itibarıyla başlayan uzaktan eğitimler, 22 Kasım'a kadar devam edecek. Öğretmenler, e-Devlet veya MEBBİS kimlik doğrulama yöntemleriyle eğitimlerine ulaşabiliyor. Peki, ÖBA öğretmen girişi nasıl yapılır? ÖBA Kasım seminerleri ne zaman bitecek, e-Devlet ile sisteme nasıl girilir? İşte ayrıntılar...

ÖBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI 2026

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamalarını sağlayan dijital eğitim platformudur.

ÖBA'ya giriş yapmak isteyen öğretmenler, https://www.oba.gov.tr/ adresini kullanabiliyor.

Platform üzerinden uzaktan eğitim içerikleri, hizmet içi eğitim faaliyetleri, mesleki gelişim programları ve kasım dönemi seminerlerine erişim sağlanıyor.

ÖBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

ÖBA sistemine giriş yapmak için şu adımlar izlenebilir:

İnternet tarayıcısından www.oba.gov.tr/ adresini açın. Ana sayfadaki EBA Giriş bağlantısına tıklayın. Açılan kimlik doğrulama ekranında uygun giriş yöntemini seçin. e-Devlet veya MEBBİS bilgilerinizle kimlik doğrulamasını tamamlayın. Sisteme giriş yaptıktan sonra size tanımlanan eğitimleri görüntüleyin. Katılacağınız eğitimi seçerek içerikleri takip edin.

Platformda görüntülenen eğitimler, öğretmenin görev ve yetki bilgilerine göre değişebiliyor.

e-DEVLET İLE ÖBA'YA NASIL GİRİLİR?

Öğretmenler, e-Devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden ÖBA'ya giriş yapabiliyor.

Bunun için ÖBA'nın resmi internet adresinden giriş ekranına geçilmesi ve sunulan seçenekler arasından e-Devlet ile kimlik doğrulamanın tercih edilmesi gerekiyor.

Kimlik doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcı ilgili eğitim ekranına yönlendiriliyor.

ÖBA MEBBİS İLE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

ÖBA'ya MEBBİS üzerinden de erişim sağlanabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı personeli, giriş ekranında sunulan MEBBİS doğrulama seçeneğini kullanarak sisteme erişebiliyor.

Girişin ardından öğretmenler, kendilerine tanımlanan mesleki çalışma seminerlerini ve hizmet içi eğitimleri inceleyebiliyor.

ÖBA KASIM SEMİNERLERİ 2026 NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Uzaktan eğitim içerikleri ise 16 Kasım Pazartesi saat 08.00'de erişime açıldı.

Öğretmenlerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için içerikler 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar açık tutulacak. Bu süre içerisinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.

ÖBA KASIM SEMİNERLERİ NASIL İZLENİR?

Öğretmenler, ÖBA sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerine tanımlanan 2026 Kasım Dönemi Meslekî Çalışma Semineri içeriğine ulaşabiliyor.

Eğitime katılmak için ilgili programın açılması ve platformda belirtilen içeriklerin tamamlanması gerekiyor. Programdaki izleme, katılım ve tamamlama koşullarının eğitim ekranından kontrol edilmesi önem taşıyor.

ÖBA'DA HANGİ EĞİTİMLER BULUNUYOR?

ÖBA platformunda öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik farklı eğitim programları yer alıyor.

Başlıca eğitim alanları şöyle:

Hizmet içi eğitim faaliyetleri

Uzaktan mesleki gelişim seminerleri

Aday öğretmenlik eğitimleri

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik programları

Branş ve alan eğitimleri

Dijital yetkinlik eğitimleri

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimleri

Kişisel gelişim programları

Öğretmenler, görev ve yetkilerine göre kendilerine açık olan eğitimleri görüntüleyebiliyor.

ÖBA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Öğretmen Bilişim Ağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2022 tarihinde kullanıma açıldı. Platform, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturuldu.

ÖBA üzerinden çevrim içi eğitimlere katılım sağlanırken bazı yüz yüze hizmet içi eğitim programları için başvuru ve takip işlemleri de yapılabiliyor.