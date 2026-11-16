Eskişehir'de 16, 17 ve 18 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından duyurulan programa göre Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye ve diğer ilçelerde bakım, yatırım ve şebeke çalışmaları yürütülecek. Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM 2026

Eskişehir'de planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 16, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri programlandı.

Kesintilerden Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Sivrihisar, Alpu ve Beylikova ilçelerindeki belirli bölgeler etkilenecek.

Bazı mahallelerde çalışmaların 1-2 saat, bazı yerleşim alanlarında ise 8 saate kadar sürmesi öngörülüyor.

ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM

Odunpazarı ilçesinde ağaç budama, yatırım ve şebeke çalışmaları nedeniyle farklı mahallelerde kesinti programı oluşturuldu.

16 Kasım Pazartesi

09.00-10.00: Karapınar Mahallesi'nde Bayramlar, Beylikova, Cihan, Düzlük, Hacı Hasan, Kamburlar, Karaçoban, Köşebaşı, Kurtlar ve çevresindeki sokaklar.

09.00-15.00: Gökmeydan, Gündoğdu ve Şeker bölgelerindeki belirli sokaklar.

09.00-17.00: Akyurt, Fahriye, Hamidiye, Harmandalı, Işıkören, Sarıkavak, Tokathan ve çevresindeki yerleşim alanları.

10.00-15.00: Karacahöyük Mahallesi'nde 551-562 numaralı sokakların bir bölümü ve Alpu Yolu çevresi.

10.30-12.00: Huzur Mahallesi'nde Altınpınar, Huzurkent, Kayalıdere ve Yıldızlar sokakları.

13.00-17.00: Orhangazi Mahallesi'nin farklı sokaklarında kademeli kesintiler.

17 Kasım Salı

09.00-10.30: Orhangazi Mahallesi'nde Akançay, Hatip Sultan, Hattat, Hazan, Hendek, Hicaz, Hünkar ve çevresindeki sokaklar.

10.30-12.00: Orhangazi Mahallesi'nde Akarçay, Aslıgül, Bayram, Berker, Çember, Cevizci, Çuhadar, Edebali ve çevresindeki sokaklar.

09.00-17.00: Gökmeydan Mahallesi Borsa Sokak çevresi.

18 Kasım Çarşamba

09.00-10.30: Orhangazi ve Sazova mahallelerinde belirli sokaklar.

10.30-13.00: Osmangazi Mahallesi'nde Akkanat, Akyazı, Basın Şehitleri, Demiryolcu, Kemer, Muzaffer ve çevresindeki sokaklar.

10.30-15.30: Gökmeydan, Gündoğdu ve Şeker bölgelerinde yatırım çalışması.

TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

Tepebaşı ilçesinde AG pano değişimi ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri programlandı.

16 Kasım Pazartesi

10.00-15.00: Şarhöyük Mahallesi'nde Akbal, Aktuna, Bademlibahçe, Benlidede, Beypınar, Bülbüller, Çıraklı, Dervişler, Emirdağlı ve diğer sokaklar.

17 Kasım Salı

09.00-17.00: Boyacıoğlu Mahallesi'nde 982, 983, 984 ve 990 numaralı sokaklar.

18 Kasım Çarşamba

Yayımlanan programda Tepebaşı başlığı altında da 09.00-10.30 ve 10.30-15.30 saatlerinde kesinti kayıtları bulunuyor. Adres bazındaki sokak bilgilerinin güncel kesinti sorgulama ekranından kontrol edilmesi gerekiyor.

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

Çifteler ilçesinde Orhaniye Mahallesi için üç günlük elektrik kesintisi programı oluşturuldu.

16 Kasım Pazartesi: 09.00-17.00

17 Kasım Salı: 09.00-17.00

18 Kasım Çarşamba: 09.00-17.00

Kesintilerden Orhaniye Mahallesi'nin 2. Küme, 3. Küme ve çevresindeki yerleşim alanları etkilenecek.

Bu saatler planlanan çalışma aralıklarını gösteriyor; kesintinin her noktada kesintisiz üç gün süreceği anlamına gelmiyor.

MAHMUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM

Mahmudiye'de bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde 8 saatlik elektrik kesintileri planlandı.

16 Kasım Pazartesi, 09.00-17.00

Mesudiye, Tokathan ve çalışma kapsamındaki diğer yerleşim alanları.

17 Kasım Salı, 09.00-17.00

Balçıkhisar, Doğanca, Fahriye, Hamidiye, Şerefiye, Topkaya ve Yeniköy.

18 Kasım Çarşamba, 09.00-17.00

Balçıkhisar, Doğanca, Fahriye, Hamidiye, Şerefiye, Topkaya ve Yeniköy çevresinde bakım çalışmalarının devam etmesi planlanıyor.

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ SAATLERDE?

Seyitgazi ilçesinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çeşitli yerleşim alanları kesinti programına dahil edildi.

16 Kasım Pazartesi, 10.00-16.00

Aşağısöğüt, Aslanbeyli, Ayvalı, Beşsaray, Göknebi, İkiçeşme, Üçsaray ve Yukarısöğüt.

17 Kasım Salı

10.00-16.00: Aşağısöğüt, Aslanbeyli, Ayvalı, Beşsaray, Göknebi ve çevresindeki bölgeler.

10.00-14.00: İkiçeşme Mahallesi'nde Afyon ve Karaköprü sokakları.

18 Kasım Çarşamba

10.30-15.00: Bardakçı, Cevizli, Derebenek, Örencik, Sancar, Sarıcailyas ve Yeşiltepe çevresi.

14.00-17.00: Kırka Mahallesi'ndeki belirli cadde ve sokaklar.

SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM

Sivrihisar ilçesinde 18 Kasım Çarşamba günü 12.15-16.00 saatleri arasında direk deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlandı.

Kesintiden Kurşunlu Mahallesi'ndeki Kemal Kaynakçı ve Şehit Kemal Aslan sokakları ile Yunusemre Mahallesi'nin Hacıbat Mandıra Yaylası bölgesi etkilenecek.

ALPU VE BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Kasım Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları kapsamında Bozan Sanayi Bölgesi ve Rahmiye çevresinde elektrik kesintisi planlandı.

Çalışma programında Alpu ve Beylikova başlıkları altında yer alan bu bölgelerde üçüncü şahıslara ait trafoların da etkilenebileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Eskişehir'de elektriklerin yeniden verileceği saatler, ilçeye ve çalışma bölgesine göre değişiyor.

Planlanan kesintilerin büyük bölümü 09.00-17.00 saatleri arasında yer alıyor. Bazı mahallelerde ise kesintilerin 1-3 saat içerisinde sona ermesi öngörülüyor.

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda belirtilen saat beklenmeden elektrik verilebiliyor. Teknik nedenlerle programda değişiklik yapılması da mümkün.

OEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin planlı elektrik kesintisi duyuruları üzerinden ilçe ve mahalle bilgilerini sorgulayabiliyor.

Kesinti sorgulama ekranında çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri, etkilenecek bölgeler ve kesinti nedenleri görüntülenebiliyor.

Planlı çalışmalar dışında yaşanan elektrik arızaları için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı üzerinden bilgi alınabiliyor.

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