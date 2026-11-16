Emeklilerin 2026 yılında emlak vergisi ödeyip ödemeyeceği ve muafiyet başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Türkiye'de belirli şartları karşılayan emekliler, sahip oldukları tek konut için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor. Konutun büyüklüğü, gelir durumu ve emeklilik tarihi ise muafiyet hakkını belirliyor. Peki, emekli emlak vergisi muafiyeti şartları neler? e-Devlet başvurusu nasıl yapılır, hangi belgeler gerekiyor? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI 2026

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, belirli koşulları taşıyan emeklilerin konutlarına sıfır oranlı bina vergisi uygulanıyor.

2026 yılında emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olmak.

Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almak.

Emekli aylığı dışında muafiyete engel oluşturacak başka bir gelir elde etmemek.

Başka bir konuta tamamen veya hisseli olarak sahip olmamak.

Konutu yalnızca belirli dönemlerde tatil amacıyla kullanılan yazlık olarak değerlendirmemek.

Şartları sağlayan emekliler, ilgili belediyeye başvurarak konutlarına sıfır oranlı bina vergisi uygulanmasını talep edebiliyor.

EMEKLİLER 2026 YILINDA EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan ve gelir şartlarını sağlayan emekliler, sıfır oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Bu durumda ilgili konut için emlak vergisi hesaplanmıyor. Ancak birden fazla konutu olanlar, gelir koşullarını karşılamayanlar veya konutu yalnızca dönemsel dinlenme amacıyla kullananlar muafiyet kapsamına girmiyor.

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Muafiyet başvurusu, konutun bulunduğu ilçe belediyesine yapılıyor.

Başvuru için izlenecek adımlar şöyle:

Konutun bağlı bulunduğu belediyenin emlak vergisi birimine başvurun. Emeklilere yönelik indirimli bina vergisi bildirim formunu temin edin. Kimlik, emeklilik ve taşınmaz bilgilerinizi doldurun. Belediyenin talep ettiği belgeleri hazırlayın. Formu imzalayarak ilgili birime teslim edin. Başvurunun değerlendirme sonucunu belediyeden takip edin.

Başvuru kabul edildiğinde, şartların sağlandığı dönemler için konuta sıfır oranlı bina vergisi uygulanabiliyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ e-DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emeklilerin emlak vergisi muafiyeti başvurusunda e-Devlet işlemleri de araştırılıyor. Ancak tüm belediyeler için geçerli, tek bir merkezi e-Devlet emlak vergisi muafiyeti başvuru ekranı bulunmuyor.

Bazı belediyeler elektronik başvuru veya belge gönderimi imkânı sunarken bazıları imzalı formun doğrudan belediyeye teslim edilmesini istiyor.

e-Devlet üzerinden belediyenin sunduğu emlak vergisi hizmetleri kontrol edilebilir. Elektronik muafiyet başvurusu bulunmuyorsa ilgili belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor.

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Muafiyet başvurusunda temel belge, emeklilere yönelik indirimli bina vergisi bildirim formu oluyor.

Belediyeler tarafından istenebilen belgeler şunlar:

T.C. kimlik kartı veya kimlik bilgileri

Emeklilik durumunu gösteren belge

Emekli aylık bilgisi veya SGK aylık belgesi

Konutun tapu bilgileri

İmzalı muafiyet başvuru formu

Gerekli görülmesi halinde ek gelir ve taşınmaz durumunu gösteren belgeler

Belgelerin kapsamı belediyenin uygulamasına göre değişebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde ilgili belediyenin güncel belge listesi kontrol edilmeli.

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ GELİR SINIRI 2026 NE KADAR?

Emekliler için sıfır oranlı bina vergisi uygulamasında yalnızca emekli aylığı alma şartı yeterli olmayabiliyor.

2026 yılı muafiyetinde, 2025 yılında elde edilen mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iradı gelirleri bakımından toplam 330 bin TL sınırı uygulanıyor.

Bu sınırı aşmayan menkul sermaye iratları, diğer şartların da karşılanması halinde muafiyete engel oluşturmuyor. Ancak bu tutar tüm ek gelirler için genel bir serbest gelir sınırı anlamına gelmiyor. Ücret, ticari kazanç veya kira gibi farklı gelir türleri ayrıca değerlendiriliyor.

2026'DA EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİNDEN MUAF MI?

Emekli olunduğu yıl ile muafiyetten yararlanılacak yıl arasında önemli bir ayrım bulunuyor. 2025 yılında emekli olan ve diğer koşulları karşılayan kişiler, 2026 yılı için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

2026 yılında emekli olanların ise emeklilik durumlarına dayalı muafiyet hakkı 2027 yılından itibaren başlayabiliyor. Bu nedenle yeni emekli olanların başvurularında emeklilik tarihi de dikkate alınıyor.

EVİNİ KİRAYA VEREN EMEKLİ EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için mutlaka kendi evinde oturması gerekmiyor. Tek konutunu kiraya veren ve kendisi de başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekliler, diğer koşulları taşımaları halinde muafiyetten yararlanabiliyor.

Ancak evinden kira geliri elde edip başka bir konutta kira ödemeden yaşayan emekliler açısından gelir şartı sorun oluşturabiliyor.

EMEKLİLER ÖDEDİKLERİ EMLAK VERGİSİNİ GERİ ALABİLİR Mİ?

Muafiyet şartlarını taşıdığı halde emlak vergisi ödeyen emekliler, ilgili belediyeye düzeltme ve iade başvurusu yapabiliyor. Başvuruda muafiyetin geçerli olduğu dönemler ile geçmiş ödeme kayıtları inceleniyor.

Vergi Usul Kanunu'ndaki zamanaşımı hükümleri çerçevesinde, geçmiş yıllara ait fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesi talep edilebiliyor.

İade işlemi otomatik gerçekleşmiyor. Emeklinin gerekli belgelerle belediyeye başvurması ve talebinin değerlendirilmesi gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ 2026 İKİNCİ TAKSİT SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi kasım ayında devam ediyor. Emlak vergisinin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor.

Muafiyet şartlarını karşılamayan mükelleflerin 2026 yılı ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım 2026 Pazartesi günü sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ BAŞVURU EKRANI

Emekliler, emlak vergisi muafiyeti işlemleri için konutun bağlı bulunduğu belediyenin emlak vergisi birimine müracaat edebiliyor. Belediyenin elektronik işlem hizmeti varsa başvuru ve belge gönderme seçenekleri internet üzerinden kontrol edilebiliyor.

Başvurunun geçerli olması için resmi bildirim formunun usulüne uygun şekilde doldurulması ve gerekli belgelerle birlikte belediyeye iletilmesi gerekiyor.

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