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Ankara hava durumu 17 Kasım: Yarın Ankara'da yağmur yağacak mı?

Ankara'da 17 Kasım Salı günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre başkentte parçalı bulutlu havanın ardından sağanak yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının 14 derece civarında olması öngörülürken özellikle öğleden sonra yağış ihtimali artacak. İşte Ankara'da yarın beklenen hava durumu...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 11:29
Ankara hava durumu 17 Kasım: Yarın Ankara'da yağmur yağacak mı?

Ankara'da yarın hava nasıl olacak? 17 Kasım 2026 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmini belli oldu. Başkentte yeni haftanın ikinci gününde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken öğleden sonra sağanak yağış geçişleri görülecek. Ankara'da hava sıcaklığının en yüksek 14, en düşük ise 5-7 derece civarında olması tahmin ediliyor. Özellikle dışarı çıkacak vatandaşlar yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmak istiyor. Peki, Ankara'da yarın yağmur yağacak mı? Sıcaklık kaç derece olacak? İşte 17 Kasım 2026 Ankara hava durumu tahmini...

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da 17 Kasım Salı günü yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji tahminlerine göre gün içerisinde parçalı bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak. Günün en yüksek sıcaklığının 12-14 derece, en düşük sıcaklığının ise 4-7 derece aralığında olması bekleniyor. Özellikle öğleden sonra yağış ihtimalinin artması nedeniyle vatandaşların günlük planlarını hava koşullarını dikkate alarak yapması öneriliyor.

17 KASIM ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara'da salı günü yağış bekleniyor. Tahminlere göre sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava görülecek, öğleden sonra ise sağanak geçişleri etkili olacak. Yağış miktarının bölgelere ve saatlere göre değişebileceği belirtilirken gün boyunca hava koşullarının takip edilmesi gerekiyor.

ANKARA'DA SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?

17 Kasım Salı günü Ankara'da hava sıcaklığının en yüksek 14 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise termometrelerin 5-7 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark nedeniyle özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların daha serin havaya karşı tedbirli olması gerekiyor.

Ankara'da yarın hava nasıl? 17 Kasım yağmur bekleniyor mu?

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Başkentte önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi bekleniyor. 17 Kasım'da yağışlı havanın ardından sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre Ankara'da hafta boyunca yağış geçişleri ve bulutlu hava etkili olabilecek.

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