2027 asgari ücret ne kadar olacak, zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme süreci için gözler Aralık ayına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını açıkladı. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye çıkacağı merak ediliyor. Görüşmeler öncesinde yüzde 25, yüzde 27,52, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35 zam ihtimallerine göre yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Öte yandan işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ'in komisyon toplantılarına katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Peki, 2027 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Yeni ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olabilir? İşte milyonlarca çalışanın beklediği yeni zam sürecine ilişkin son gelişmeler...

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmaların aralık ayında başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla belirleneceğini ifade etti.

Böylece 2027 asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağı resmiyet kazanırken ilk toplantının hangi gün ve saatte gerçekleştirileceği henüz açıklanmadı. Komisyonun toplantı takviminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Görüşmelerin başlamasıyla birlikte işçi ve işveren taraflarının beklentileri, ekonomik göstergeler ve çalışanların geçim koşulları masaya yatırılacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmelerin ardından yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında görüşmelerin aralık ayının son bölümünde tamamlanması ve yeni ücretin yıl bitmeden açıklanması öngörülüyor.

Komisyonun kaç toplantı yapacağı, tarafların hangi oranlar üzerinden pazarlık yürüteceği ve nihai kararın hangi tarihte alınacağı önümüzdeki süreçte netleşecek. Yeni ücretin belirlenmesinin ardından kamuoyuna duyurulması ve gerekli resmî düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken çalışanların en çok merak ettiği konu yeni maaşın ne kadar olacağı. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor.

ZAM SENARYOLARI HESAPLANDI

TÜİK'in açıkladığı Ekim 2026 enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 29,77, yılın ilk 10 aylık dönemindeki fiyat artışı ise yüzde 27,52 olarak gerçekleşti.

Bu veriler, yeni asgari ücret için yapılan hesaplamalarda öne çıkan göstergeler arasında bulunuyor. Ancak asgari ücret zammının doğrudan enflasyon oranına eşitlenmesi zorunlu değil. Nihai artış, komisyonun değerlendirmeleri ve kararıyla belirlenecek. Mevcut net asgari ücret üzerinden hesaplanan zam senaryoları şöyle:

Yüzde 20 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 5.615,10 TL

Yeni net asgari ücret: 33.690,60 TL

Yüzde 25 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 7.018,88 TL

Yeni net asgari ücret: 35.094,38 TL

Yüzde 27,52 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 7.726,38 TL

Yeni net asgari ücret: 35.801,88 TL

Yüzde 29,5 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 8.282,27 TL

Yeni net asgari ücret: 36.357,77 TL

Yüzde 30 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 8.422,65 TL

Yeni net asgari ücret: 36.498,15 TL

Yüzde 35 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 9.826,43 TL

Yeni net asgari ücret: 37.901,93 TL

Yüzde 40 zam yapılması durumunda:

Mevcut net ücret: 28.075,50 TL

Zam miktarı: 11.230,20 TL

Yeni net asgari ücret: 39.305,70 TL

Söz konusu rakamlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan matematiksel hesaplamalardır. Henüz kesinleşmiş bir zam oranı veya resmî ücret teklifi bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde görev alan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Mevcut yapıda toplam 15 üyenin bulunduğu komisyonda her üç taraf beşer temsilciyle yer alıyor. Komisyonun temsil dağılımı şöyle:

İşçi tarafı: TÜRK-İŞ

İşçileri temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) komisyonda beş üyeyle bulunuyor. İşçi temsilcileri, çalışanların ekonomik koşullarını, geçim maliyetlerini ve ücret beklentilerini görüşmelerde gündeme getiriyor.

İşveren tarafı: TİSK

İşverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Beş üyeyle komisyonda bulunan işveren tarafı, işletmelerin maliyetlerini, istihdam koşullarını ve üretim üzerindeki etkileri değerlendiriyor.

Hükümet tarafı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Kamu tarafında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri görev alıyor. Bakanlık, komisyon çalışmalarının koordinasyonunda ve taraflar arasındaki görüşmelerin yürütülmesinde rol üstleniyor.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARINA KATILACAK MI?

2027 asgari ücret görüşmeleri öncesinde en dikkat çeken gelişmelerden biri de TÜRK-İŞ'in komisyona katılım konusundaki tutumu oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada komisyonun mevcut yapısına yönelik itirazlarının devam ettiğini bildirdi.

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından komisyonun yapısına ilişkin henüz bir adım gelmediğini belirterek toplantılara katılıp katılmayacakları konusunda karar vermediklerini ifade etti. TÜRK-İŞ'in temel itirazı, mevcut komisyon yapısında hükümet temsilcilerinin ağırlığının karar sürecine etkisi ve işçi tarafının temsil gücüyle ilgili. Bu nedenle 2027 yılı görüşmelerinde işçi temsilcilerinin masada bulunup bulunmayacağı önemli başlıklardan biri haline geldi.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? MEVCUT NET VE BRÜT MAAŞ

2027 yılı için yapılacak zam görüşmelerinde başlangıç noktası 2026 yılında uygulanan asgari ücret olacak. 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira seviyesinde uygulanıyor. Mevcut ücret, milyonlarca çalışanın yeni yılda alacağı maaşın hesaplanmasında temel oluşturuyor.

Yeni ücretin belirlenmesiyle birlikte yalnızca çalışanların eline geçecek net maaş değil, işverenlerin personel maliyetleri ve asgari ücret desteği gibi başlıklar da yeniden gündeme gelecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmelerinde tek bir ekonomik gösterge üzerinden karar verilmesi zorunlu değil. Çalışanların yaşam koşulları ve ekonomik gelişmeler birlikte değerlendiriliyor.

Görüşmeler sırasında öne çıkması beklenen başlıklar şöyle:

Yıl içerisinde gerçekleşen enflasyon

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini

Gıda, kira, ulaşım ve enerji maliyetleri

Çalışanların satın alma gücü

Ekonomik büyüme ve üretim göstergeleri

İşverenlerin maliyetleri ve istihdam koşulları

İş gücü piyasasının genel durumu

Özellikle yılın son enflasyon verileri ve ekonomik beklentiler, görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında bulunacak.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Aralık ayında yapılacak görüşmelerin tamamlanması ve yeni ücretin açıklanmasının ardından 2027 yılında uygulanacak asgari ücret yürürlüğe girecek. Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor. Böylece ocak ayından itibaren çalışanların maaşları yeni belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Yeni ücretin hangi tarihte açıklanacağı henüz kesinleşmese de yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak öngörülüyor.