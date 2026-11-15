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Yarın okul var mı, 16 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?

Yarın okul var mı, 16 Kasım Pazartesi okullar tatil mi soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 16 Kasım'da başlayacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde hafta boyunca ders yapılmayacak. Peki, 16 Kasım'da okula gidilecek mi, ara tatil ne zaman bitecek ve okullar hangi gün açılacak? İşte MEB'in tatil takvimi...

Haber Özel Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 21:27
Yarın okul var mı, 16 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?

Yarın okul var mı, 16 Kasım Pazartesi okullar tatil mi soruları, hafta sonunun son gününde öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre kasım ara tatili başlıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün boyunca derslere ara verecek. Peki, yarın okul var mı? 16 Kasım Pazartesi okullar açık mı, tatil mi? Kasım ara tatili ne zaman sona erecek, öğrenciler hangi gün ders başı yapacak? İşte ayrıntılar...

YARIN OKUL VAR MI? 16 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

16 Kasım 2026 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

Bu kapsamda MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak. Öğrenciler, 20 Kasım Cuma gününe kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Beş günlük ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler toplam 9 gün derslerden uzak kalacak.

Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girerken 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren tatil dönemine başladı. Ara tatil, 22 Kasım Pazar günü sona erecek.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılının kalan dönemlerindeki önemli tarihler şöyle:

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Okulların yeniden açılması: 23 Kasım 2026 Pazartesi

Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanış tarihi: 25 Haziran 2027 Cuma

Böylece öğrenciler, kasım ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak ve yarıyıl tatiline kadar eğitimlerine devam edecek.

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